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Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (3)- Yeniden

DHA

ANTALYA'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) ölü bulundu. Geride mektup bırakan Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldüğü şüphesi üzerine özel kıyafetli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, evin içerisinde ve apartmanda inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandığı bildirildi.

ANTALYA'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) ölü bulundu. Geride mektup bırakan Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldüğü şüphesi üzerine özel kıyafetli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, evin içerisinde ve apartmanda inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandığı bildirildi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Selim Şimşek'in arkadaşı olduğu öne sürülen ismi açıklanmayan bir kişi, dün saat 22.00 sıralarında, eve geldi. Zile basan kişi, kapının açılmaması üzerine geri döndü. Bu kişinin site bahçesinde dolaştığını gören site yöneticisi Duygu Kozan, tanımadığı kişinden şüphelenerek durumu polise haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, şüphelinin kimlik sorgusunu yaptı. Polis ekipleri daha sonra bu kişiyi bıraktı.
BABA VE ÇOCUKLARININ EL ELE CESETLERİ BULUNDU
Polisler, şüphe üzerine saat 02.00 sıralarında Şimşek ailesini kontrol etmek için 8'inci kattaki daireye çıktı. Ekipler, yönetici Duygu Kozan eşliğinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Polis ekipleri, salonda ele ele tutuşan baba Selim Şimşek, çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedine ulaştı. Annenin cesedi, klozetin hemen yanında bulundu.
SİYANÜR ENDİŞESİYLE TAHLİYE
Polis ekipleri, site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polisler, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı, yakınlarının evlerine giderken bazıları ise parklarda, otobüs duraklarında ve araçlarında sabahladı. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
AFYONKARAHİSAR'DAN ÖZEL EKİP
Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi. Saat 09.30'da olay yerine gelen ekip, kimyasal maddeye karşı koruyucu kıyafet giyerek binaya girdi. Ekipler, 8'inci kattaki dairenin pencerelerini açarak içeriyi havalandırdı.
BİNA SAKİNLERİNİN HABERİ OLMADI
Bina sakinlerinden Mehmet Var, "Saat 03.00 sıralarında kapıcı kapıyı çaldı. 8'inci katta bir ailenin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Polis binayı boşalttı. Komşumuzu çok tanımıyorum" dedi.
Diğer bir bina sakini Serkan Abacı ise, "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diye konuştu.
BABANIN BIRAKTIĞI MEKTUP
Polis evde yaptığı incelemede, arşivleme işi yaptığı belirtilen Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlattığı 2 sayfalık mektup buldu. Şimşek ailesinin cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren ve kokudan etkilenen 3 polis memuru, 3 sağlık görevlisi ile apartman yöneticisi Duygu Kozan, gözetim amaçlı hastaneye götürüldü. Burada bütün giysileri çıkarılan polis ve sağlık görevlileri ile apartman yöneticisi, solüsyonlu su ile yıkandı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen görevlilerden kan örneği alındı. Yönetici Kozan taburcu edilirken, diğer görevlilerin 24 saat gözetim altında tutulacakları kaydedildi.
EVE KARGO GELDİ İDDİASI
Diğer yandan Şimşek ailesinin oturduğu daireye dün saat 17.00 sıralarında bir kargo geldiği belirtildi. Polisin yaptığı incelemede Sultan Şimşek'in cep telefonundaki WhatsApp programının en son dün saat 18.15'te aktif olduğu ve bu saatten sonra herhangi bir iletişim kurulmadığı belirlendi. Polis, bu detaydan yola çıkarak, ailenin siyanür kullanıp hayatına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Selim Şimşek'in kiracı olarak oturduğu dairenin sahibi Olcay Şahin, "Çok efendi, saygılı bir insandı" dedi.
EVDE SİYANÜR BULGUSU
AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandı. Şimşek ailesinin cenazeleri inceleme tamamlandıktan sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.
SİTE YÖNETİCİSİ: YANIK ETE BENZER KOKU GELİYORDU 
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen site yöneticisi Duygu Kozan, yaşananları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Kozan, şunları söyledi:
"Saat 22.00 sıralarında binanın bahçesinde bir kişi dolaşıyordu. Ben de şüpheli gördüğüm için polise ihbarda bulundum. Polis şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bu kişi Selim Şimşek'in kapısını çaldığını ancak haber alamadığını söyledi. O kişi binadan ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde polis beni aradı ve Selim Şimşek'in dairesinin önünde olduklarını ve içeri girmek istediklerini söyledi. Polis çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiğimizde ise evden yanık ete benzer koku geliyordu. Görmek istemediğimi söyledim. Baba ve iki çocuğunun cesedi salonda, annenin cesedi ise banyondaydı. Kokudan rahatsız olduk. Bizi tedbiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Burada bütün giysi ve takılarımızı çıkardık. Solüsyonlu su ile bizi yıkadılar. Ben kontrollerin ardından taburcu olmak istediğimi söyledim. Evrakımı imzalayıp çıktım."

ANTALYA

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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