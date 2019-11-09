Kaş’taki ören yerlerine ziyaretçi akını Xanthos ve Patara Antik Kenti, bu yıl 202 bin 213 ziyaretçiyi ağırladı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos ve Patara Antik Kenti, bu yıl 202 bin 213 ziyaretçiyi ağırladı.

Türk turizminin lokomotifi Antalya müze ve ören yerlerinde önemli sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Kentin önemli turizm merkezlerinden Kaş’ta Xanthos ve Patara Antik Kenti ziyaretçi akınına uğradı.

Bu yılın ocak ile ekim ayı arasındaki dönemde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Likya Birliği'nin idari merkezi Xanthos Antik Kentini 34 bin 327 kişi ziyaret etti. Karşılığında 235 bin 34 lira gelir sağlandı.

Likya uygarlığının başkenti ve dünyanın ilk demokratik meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti, 167 bin 886 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Elde edilen gelir 869 bin 920 lira oldu.

Öte yandan, Kekova bölgesindeki karayolu ulaşımı olmayan, sadece deniz yolu ya da yaya olarak ulaşılabilen Simena Antik Kenti'ni 47 bin 92 kişi ziyaret ederken, 410 bin 372 lira gelir sağlandı.

Aziz St. Nikolaos Anıt Müzesini ise 357 bin 344 kişi ziyarette bulunurken, 3 milyon 12 bin 168 lira gelir elde edildi.

ANTALYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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