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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de

DHA

EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı (EİT) dönem başkanlığının geçtiği Türkiye adına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Asya kıtasında dinamizmi artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı (EİT) dönem başkanlığının geçtiği Türkiye adına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Asya kıtasında dinamizmi artırmayı amaçlıyoruz" dedi.
Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın üye olduğu EİT'in 24'üncü Bakanlar Konseyi Toplantısı, Antalya'da Titanic Mardan Palace Otel'de düzenlendi. Türkiye'nin dönem başkanlığını aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülkelerin yarım milyar nüfuslu bir alanda yaşadığını söyledi. Ekonomik ve ticaretin üye ülkeler arasında öneminin büyük olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sonuç odaklı projeler yürütülüyor ama maalesef ticaret hacmi 100 milyar doların altında. Daha istekli ve hevesli olmamız lazım" dedi.
'SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI GERÇEKLEŞTİRMEMİZ LAZIM'
Ülkeler arasında enerji ve ticaretin artırılmasına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştirmemiz lazım. Gümrük prosedürlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Gümrük konuları dahilindeki projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ticari anlaşmalar nihayete kavuşturulmalı. Somut mekanizmalar için gayret göstermeliyiz. Bölge içerisinde demiryolu ve karayolu ulaşımlarını kuvvetlendirmemiz, uluslararası pazarlara ulaşımı kolaylaştıracaktır. Bu iddialı hedeflerin yerine getirilmesi için teşkilatı verimli hale getirmeliyiz" diye konuştu.
ASYA'DA YENİ BİR İNİSİYATİF
Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçek bir reform sürecinin başlatılması ve teşkilatın verimliliği için çalışacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Burada odaklanmamız gereken şey, üye ülkelerin temsiliyetini sağlamak olacaktır. Kazakistan'ın sekreteryada daha iyi pozisyonda olacak olması bizim için iyi bir haber. Bölgemiz ekonomik açıdan önemli bir yere sahip. Kıtanın genelinde bu itibarı yükseltmeliyiz. Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Asya kıtasında dinamizmi artırmayı amaçlıyoruz. D-8 gibi platformlarla ilişkilerimizi güçlendireceğiz."
EİT GENEL SEKRETERİ İRANLI SOLEİMANPOUR
EİT Genel Sekreteri İranlı Dr. Hadi Soleimanpour ise teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin liderliğinin teşkilata önemli katkıda bulunacağını dile getiren Soleimanpour, "Proje odaklı teşkilat olması için çalıştık. 2025 vizyonumuz onaylanmıştı. Ticaret ulaştırma, enerji, ekonomik büyüme, ve sosyal refah gibi alanlarda öncelikli büyüme öngördük. Teşkilatımızı sonuç odaklı hale getirmeye çalışıyoruz. Yabancı turistlerin bölgeye tek bir vize ile gelmesini amaçlıyoruz. Hayvani ürünlerin sınırlardan geçişi sırasında öncelikleri ele alıyoruz" diye konuştu.
TACİKİSTAN'IN DÖNEM BAŞKANLIĞI SONA ERDİ
Dönem başkanlığı sona eren Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrav Noziri, üye devletler arasında imzalanan anlaşma gereği genel sekretere yolsuzlukla mücadele ve kamu denetçiliği yetkisi verildiğini söyledi. Üye devletlerin geleceğinin daha iyi sağlanabilmesi için ekonomik durumun buna müsaade etmesi gerektiğini belirten Noziri, ülkelerdeki kaynak çeşitliliğinin teşkilatın gücüne katkıda bulunduğunu söyledi.
İran ve Azerbaycan toplantıya bakan düzeyinde katılırken, diğer ülkeler bakan yardımcılarıyla toplantıda yer aldı.

ANTALYA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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