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Turkish Airlines Open'da final gününe Matthias Schwab lider girdi (Ek bilgilerle)

DHA

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın üçüncü gününü, Avusturyalı golfçü Matthias Schwab lider tamamladı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde düzenlenen ve European Tour Rolex Serisi'nin 6'ncı ayağı olarak gerçekleştirilen turnuvada, son iki yılın şampiyonu olan Justin Rose'un da aralarında yer aldığı 75 oyuncu mücadele ediyor. İlk günün liderliğini İngiliz Tom Lewis ile paylaşan, ikinci günü lider kapatan Matthias Schwab, üçüncü günü de lider tamamladı. Schwab, -6 oynayarak toplamda -18 ile final raunduna en yakın rakibinin üç vuruş önünde lider başlayacak. Genel sıralamada ikinciliği İngiliz Ross Fisher ve 2018 Masters şampiyonu Patrick Reed, İskoç Robert Macintyre, Fransız Benjamin Hebert ve İngiliz Tyrrell Hatton -15 ile paylaştı. Son iki yılın Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose ise +1 oynadı ve toplamda -9 ile 25'incilikte yer aldı.
Milli oyuncu Taner Yamaç ise turnuvada üçüncü raundu +7 ile bitirdi.
PROFESYONEL GOLFÇÜLER, "GOLF KLİNİK" ETKİNLİĞİNE KATILDI
Turkish Airlines Open 2019 organizasyonun yapıldığı Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen "Golf Klinik" etkinliği, Antalya´da golf oynayan minik golfçüler ile turnuvada mücadele eden profesyonel golfçülerden Nacho Elvira ve Matthew Southgate katılımıyla gerçekleşti.
Etkinlikte profesyonel golfçüler, etkinliğe katılan golfçülerle yakından ilgilendi ve nasıl vuruş yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.
Önce kendileri vuruş yaparak miniklere gösteren Nacho Elvira ve Matthew Southgate, sonrasında küçüklere atış yaptırdı.

ANTALYA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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