Bakan Çavuşoğlu: "Büyük bir oyunu bozduk, sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmedik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye karşı oluşan tehditleri bertaraf etmek için sahada ve masada güçlü olmamız gerektiğini belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'yla her iki alanda ne kadar güçlü olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne kadar dirayetli olduğumuzu sadece milletimiz değil tüm dünya gördü ve dengeler değişti. Beş günde iki süper güçle yaptığımız anlaşmalardan dolayı şimdi herkes bizimle görüşmek için, Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya girdiler. Çünkü, dengeleri değiştirdik. Büyük bir oyunu bozduk. Sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmedik." dedi.



Akdeniz Bölgesi Dış İlişkiler İl Başkanları Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, girişimci ve insani bir dış politika izlediklerini belirtti. "Biz artık kabuğunu kırmış devlet ve milletiz" diyen Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinde söz sahibi olmak istiyoruz, yer edinmek istiyoruz. Biz, kimileri gibi Afrika'ya ve diğer yerlere sömürgeci anlayışla gitmedik, gitmeyeceğiz. Karşılıklı yarar anlayışıyla tüm dünyaya açılıyoruz. Bugün dünya hızlı bir değişim sergiliyor. Çok ilginç bir süreçten geçiyoruz, her şey çok hızlı değişiyor ama geçmişteki statükoların da yıkılmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Anlayışlar, ezberler bozulmaya başladı. İşte ittifaklar çatırdamaya başladı. Macron'un artık NATO ile ilgili 'Beyin ölümü gerçekleşmiş bir örgüt' demesi, onların açısından boşuna bir tabir değildir. Tek kutuplu bir dünya olmaya çalışırken Batı, artık yeni yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Ekonominin gücü Asya'ya doğru kayıyor. Avrupa düşüşte, Asya ise yükselişte. Geçmişte cazibe merkezi olan AB'nin ya da Avrupa'nın önemi azalmaya başladı. Burada AB ya da Avrupa karşıtlığı sergilemiyoruz. Biz de Avrupa'nın bir parçasıyız ama değişimi, gelişmeleri anlayabilmek için bu örnekleri veriyoruz. Avrupa kıtası ekonomik olarak ne kadar gelişirse bu bizim de yararımıza. Çünkü biz de parçasıyız ama Avrupa maalesef kendi hataları yüzünden düşüşte" şeklinde konuştu.



"Suriyelilere ev sahipliği külfet"

Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bunun milletimiz ve ülkemiz için bir külfet olduğunu da görüyoruz. Yer yer sosyal sorunlar da görüyoruz ama maalesef seçim zamanında iki fazla oy almak için bunu suistimal eden, insanlıktan nasibini almamışları da görüyoruz. Buna rağmen Türk milleti bu kadar insana ev sahipliği yaptı. Vatanını, toprağını ve gönlünü açtı. Bugüne kadar bu insanlara 40 milyar dolar para harcadık. Bize karşı oluşan tehditleri bertaraf etmek için sahada ve masada güçlü olmamız lazım. Barış Pınarı Harekatı'yla her iki alanda ne kadar güçlü olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne kadar dirayetli olduğumuzu sadece milletimiz değil tüm dünya gördü ve dengeler değişti. Beş günde iki süper güçle yaptığımız anlaşmalardan dolayı şimdi herkes bizimle görüşmek için, Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya girdiler. Çünkü, dengeleri değiştirdik. Büyük bir oyunu bozduk. Sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmedik. Hatta, kazanımlarımızı meşru hale getirdik. Barış Pınarı Harekatına başladıktan sonra herkes çok şey söyledi. Çünkü, orada bir PKKYPG devleti kuracaklardı, biz buna fırsat vermedik. Güya 'Biz Kürtlere saldırdık' diye başka yollardan terörle mücadelemizi zayıflatmak, bizi baskı altında tutmak için birçok saçma sapan propagandalara tevessül ettiler ama biz yaptığımızdan emindik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu bölgeyi teröristlerden temizledik ve o bölgenin meşruiyetini beş gün içinde hem Rusya hem de ABD kabul etti" diye konuştu.



Cevdet Yılmaz: "Öncü bir ülke konumundayız"

Türkiye'nin son 17 yılda dış politikada büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet ise, "İnsani ve girişimci bir dış politika anlayışı içerisinde kurumsal yapısını çeşitlendi. Artık dış politika dediğimiz zaman bütün kurumlarımızla dış ilişkilerimizi yürütüyoruz, özel sektörümüz ve sivil toplumumuzla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan sert gücümüz güvenlik güçlerimiz ve teknolojimiz ile diğer taraftan yumuşak güç unsurlarımızla, sivil toplumumuzla dünyada artık çok daha farklı bir yerdeyiz. Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' sözüyle de ifade edildiği gibi sadece ülke gündemiyle değil, küresel gündemle de çok yakından ilgili olan, mazlumu koruyan öncü bir ülke konumundayız" şeklinde konuştu.



Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Yılmaz, Türkiye'nin zamanında ve akıllıca bir yöntemle büyük bir oyunu bozduğunu kaydetti.

