Kardeş belediyelerin işbirliği protokolü

Kepez Belediyesi ve KKTC Beyarmudu Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Beyarmudu vatandaşları, Kepez Belediyesi’nin Hasta Yakınları Konukevi ve Belediye Sağlık Merkezi hizmetlerinden yararlanabilecek.

Kepez Belediyesi’nin kültür, sağlık ve sosyal işler alanındaki bazı hizmetlerden KKTC Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarında yararlanmasını sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip imza attı. Protokol kapsamında Beyarmudu vatandaşları, Kepez Belediyesi’nin Hasta Yakınları Konukevi ve Belediye Sağlık Merkezi hizmetlerinden, Kepez Belediye Meclisince kararlaştırılan ve gelir tarifesinde belirtilen ücret karşılığında yararlanabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeleri arasında geliştirilmeye çalışılan çok önemli bir kardeşlik hukuku bulunduğuna değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz her fırsatta her iki ülke arasındaki kardeşliği derinleştirmek, gönül köprülerini kuvvetlendirmek, daha güçlü bir milli birlik ve beraberlik ortaya koyabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların içinde en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi de, yerel yönetimler düzeyinde halklarımızın birbirine daha çok yakınlaşması, daha da kenetlenmesi ve ortak bir milli şuuru oluşturabilmesidir. Biz bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti belediyeleri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belediyelerinde işbirliğine ve kardeşlik protokollerine çok daha ayrı bir önem vermekteyiz“ dedi.



"Kardeşlik hukukumuz gelişti"

Beyarmudu Belediyesi ile 8 yıl önce kardeşlik protokolü imzalandığını hatırlatan Başka Tütüncü, "Biz 8 yıldır kardeşlik hukukumuzu derinleştirdik. 2011 yılında imzaladığımız kardeşlik protokolü bugüne kadar pek çok alanda meyvelerini verdi. Her iki belediyenin, her iki şehrin halklarının birbirine yakınlaşması, yöneticilerinin zaman zaman burada bizim misafirimiz olması, zaman zaman biz de ki arkadaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne misafir olması, bunlar çok olumlu gelişmelerdir. Bu temaslarımız sırasında da en çok üzerinde durduğumuz şey, şehirlerimizde hemşehrilerimize yaptığımız önemli hizmetlerin konuşulması, değerlendirilmesi ve oralardan elde edilen tecrübelerin paylaşılmasıydı. Bu anlamda biz de Beyarmudu’na pek fazla örnek ortaya koyduk. Beyarmudu’nun da yapmış olduğu pek çok çalışmanın bizim için ufuk açıcı olması söz konusu oldu. Karşılıklı oldukça güzel bir etkileşim içerisinde olduğumuzu burada ifade etmeliyim. Özellikle Beyarmudu Belediye Başkanımız İlker Edip Bey’in çok iyi bir insan olması, dost canlısı bir insan olması, gönlünü kalbini bize açmış olması bu ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli bir etkendir. Bunun yanında kendileri Kuzey Kıbrıs'ın oldukça başarılı Belediye başkanlarından birisidir. Bunu da yaptığı çalışmalardan net bir biçimde 8 yılda gördük. Ben bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum. Başarı Beyarmudu’nu hiç yalnız bırakmasın" diye konuştu.



"Sağlık kuruluşu gibi çalışmaktayız"

“Beyarmudu Belediye Başkanımız ve ekibi, Kepez Belediyemizin bugüne kadar üretmiş olduğu eserlerin bir kısmını inceleme ve oralarda tecrübe paylaşımında bulunma arzusu ile buraya geldiler” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu bizleri çok mutlu etti. Bugün gün boyunca, yarın da vakit yettiğince hizmetlerimizi, eserlerimizi kendilerine takdim edeceğiz ve tecrübelerimizi anlatacağız. Bunlar çok önemli. Biz bunların ötesinde de özellikle sosyal belediyecilik, insan odaklı belediyecilik, insana dokunan belediyecilik noktasında da işbirliğimizi geliştirme konusunda da ayrı bir kararlılığı ortaya koyuyoruz ve bugün güzel bir protokol imza edeceğiz. İmza edeceğimiz o protokolle kardeş belediyemizden buraya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki dostlarımıza kardeşlerimize belediyemizin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini tıpkı hemşerilerimize sunmaya dönük olarak da bir İşbirliği protokolüne imza atmış olacağız. Bu protokolün, bu işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bilinen bir gerçekte şudur ki; Kepez Belediyesi sağlık alanında adeta bir sağlık kuruluşu gibi bir kamu sağlığı ile görevli bir devlet kuruluşu gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hemşehrilerimiz vermiş olduğumuz sağlık servisinden oldukça memnunlardır. Bu memnuniyet bizi mutlu etmektedir. Şimdi bu memnuniyetin mutluluğunu biz Beyarmudu Belediyesi'nden Antalya'ya gelen hemşehrilerimizle yaşamayı arzu ediyoruz" diye belirtti.



"Kepez’den örnek hizmetler"

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de sağlık hizmetlerinden ve diğer yapılan hizmetlerden Kepez Belediyesini örnek alarak faydalanmak istediklerini dile getirdi. “Bugün için hayırlısıyla burada bulunuyoruz. Benim için Meclis üyelerim için mutlu bir gün” diyerek sözlerine devam eden Başkan Edip, “Çünkü beldemizdeki insanların da ihtiyaç duyduğu, zaman zaman Türkiye'nin belli başlı veya bazı yerlerine sırf sağlık için gelen vatandaşlarımız var. Biz mutluyuz çünkü 2011 yılında o dönemin Sayın Başbakanı ve Çalışma Bakanı ile birlikte burada çok güzel bir kardeşlik Protokolü imzaladık. Bu kardeşlik protokolünden bugüne kadar ben Kepez’i birçok kez ziyaret ettim. Şefkat Evi’nden tuttun, Dokuma Park'a kadar başkanımız sayesinde çok hızlı bir şekilde ilerlediğini gördüm. Gerçekten Türkiye'deki belediyecilik örnek alınması gereken bir düzeyde. Bunların içerisinde de en iyi örneklerden birinin Kepez olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bunun yanında baktığımızda sosyal ve kültürel anlamda da birçok etkinliğimiz oluyor. Kepez Belediyesi'nin gerekse Beyarmudu Belediyesi olarak bizlerin ve bu alanlarda daha yoğun bir şekilde halkımızın burada Anavatandaki kardeşlerimiz de yavru vatandaki kardeşlerimiz de daha iç içe olabilmesi, daha sık ilişkilere girebilmesi için bu gibi etkinliklerin ve ilişkilerin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

