Organik atıklar komposta dönüşüyor

Muratpaşa Belediyesi, bahçe ve dal atıklarının ardından aşevi, Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafelerinde çıkan organik atıkları da komposta dönüştürecek. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, günlük 1 ton yaş atığı işleyip yaklaşık 400 kilogram kompost üreten sistemin alım işlemini tamamladı.

Antalya’nın 500 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa’da, Çevreci Komşu Kart uygulamasıyla evlerde ortaya çıkan cam, kağıt, metal ve cam gibi nitelikli atıklarının geri dönüşümünü sağlayan Muratpaşa Belediyesi, şimdi de yaş atıklardan kompost yani doğal gübre üretimine başlıyor. Muratpaşa Belediyesi, ilk etapta, aşevi, Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parklarında bulunan kafelerinden çıkan organik atıkları komposta dönüştürecek. Kompost üretiminde, sebze ve meyve kabukları ve artıkları, çay atıkları ve özellikle kompostun kalsiyum değerini artıracak yumurta kabukları kullanılacak. Organik atıkları komposta dönüşümü için gerekli sistemin alım işlemleri tamamlanırken deneme üretimi de yapıldı.

Günde 1 ton atığı işleyerek 24 saat içinde 400 450 kilogram doğal gübre üreten sistemin deneme üretimin ardından yapılan analizde elde edilen kompostta organik miktarı yüksek, patojen riski düşük olarak saptandı.

Yetkililer kompost yani doğal gübre kullanımının toprak yapısını iyileştirirken toprağın havalanmasını sağlaması su tutma gücünü arttırması ve suya olan ihtiyacı azaltması gibi faydalarının bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte kompostun bitkileri güçlendirmek, büyümeyi hızlandırmak ve bitkilerde direnci artırmak gibi yararlarını da bulunduğunu aktaran yetkililer, kompost üretiminin kentsel çöp miktarında azalmayı sağladığına da dikkat çekti.

ANTALYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:01

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