Beslenme ve Diyet Uzmanı Tepehan: "Basit karbonhidratları hayatından çıkar, diyabetten kurtul"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tepehan: "Basit karbonhidratları hayatından çıkar, diyabetten kurtul"

İHA

Basit karbonhidratların kan şekerini aniden yükselttiğini ve düşürdüğünü, bu durumun da diyabetli bir hasta için tehlikeli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nesrin Tepehan, basit karbonhidratları hayatımızdan çıkararak diyabetten kurtulabileceğimizi söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tepehan: "Basit karbonhidratları hayatından çıkar, diyabetten kurtul"

Basit karbonhidratların kan şekerini aniden yükselttiğini ve düşürdüğünü, bu durumun da diyabetli bir hasta için tehlikeli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nesrin Tepehan, basit karbonhidratları hayatımızdan çıkararak diyabetten kurtulabileceğimizi söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından 14 Kasım “Dünya Diyabet Günü” olarak ilan edildi. Lara Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nesrin Tepehan, bu konuya dikkat çekmek için diyabette beslenme hakkında açıklamalarda bulundu. Tepehan, “Obezitenin yaygınlaşmasıyla birlikte diyabetin görülme sıklığı da her geçen gün artıyor. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, kontrol altına alınamadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Diyabet hastalığının kontrol altına alınması için uzman eşliğinde kişiye özel beslenme programı belirlenmesi büyük önem taşıyor. Diyabetli bireylerin beslenme tedavileri; yaşına, boyuna, vücut ağırlığına, fiziksel aktivite durumuna, beslenme alışkanlıklarına göre kişiye özel olarak hazırlanır. Beslenme programı kişiye özeldir. Diyabetli bireyler beslenme programında yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için belirtilen miktarlardan fazla yemek kan şekerinizin yükselmesine, az yemek ise kan şekerinizin düşmesine neden olur. Her iki durumda da kan şekeri kontrolü bozulur. Bu nedenle önermiş olduğumuz enerjide ve miktarda beslenmek gerekmektedir” dedi.

Diyabette karbonhidrat tüketimi
"Bir birey diyabeti iyi yönetmek istiyorsa, hayat standardını sağlıklı beslenme kuralları üzerine kurmalıdır. Uzun süre aç kalmadan, öğündeki karbonhidrat miktarına dikkat ederek sağlanan düzenli beslenme, kan şekeri düzenlenmesine yardımcı olacaktır” diyen Tepehan, “Diyabette karbonhidrat tüketimi çok önemli. Biz karbonhidratları ikiye ayırıyoruz. Biri basit karbonhidratlar, diğeri ise kompleks karbonhidratlar. Biz kompleks karbonhidrattan yanayız. Sonuç olarak bir bireyin günlük enerji ihtiyacının yüzde 4550'si karbonhidratlardan geliyor. Bu tükettiğimiz karbonhidratlar, tam buğday, esmer ekmek, kepekli gruplardan olmalı. Beyaz un ve beyaz unun kullanıldığı ürünleri tüketmelerini istemiyoruz. Ya da kuru baklagiller, hem protein hem de karbonhidrat ağırlıklı güzel bir besin. Bunları karbonhidrat olarak tüketmeleri daha sağlıklı ve daha besleyicidir. Tam tahıllı grubunun kan şekerini yükseltme hızı beyaz gruba göre daha düzenli gidiyor. Şeker, paketli ürünler, çikolata türevi şeyler tükettiğimiz zaman kan şekeri çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve sonrasında çok hızlı bir şekilde düşüyor. Buna bağlı da tekrar bir tatlı ve açlık krizi oluşuyor. Bu yüzden kompleks karbonhidratlar ve tam tahıllı gruptan besinler tüketelim. Basit karbonhidratları hayatından çıkar diyabetten kurtul. Aslında her şey bu. Beslenme” ifadelerini kullandı.

"Üç ana, üç ara"
Diyabetin biraz genetik faktörlere de bağlı bir hastalık olduğunu ve özellikle aile bireylerinde bir yatkınlık söz konusuysa bireylerin özellikle kilo kontrolüne çok dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Tepehan, “Üç ana, üç ara öğün olarak beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Üç ana öğünü kaçırmamaları konusunda uyarıyoruz. Mümkünse aralara bir ya da iki tane en azından ara öğün eklemelerini istiyoruz ki gün içinde açlık krizleri olmasın. Bir sonraki öğünde çok yüklenmeler olmasın, kan şekerleri çok dalgalanmasın” diyerek üç ana üç ara öğünün atlanmaması gerektiğine dikkat çekti.
Basit şeker tüketimini hiçbir zaman önermediklerini belirten Tepehan, “Çünkü kan şekerini bir anda yükseltiyor. Vücut çok net bir insülin yanıtıyla geri geliyor. Buna bağlı olarak tekrar düşmeler ve tatlı krizleri oluşuyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Meyveler konusuna gelecek olursak, bütün meyveler diyabette eşit değil. Bazı meyvelerin glisemik indeksi daha yüksek, bazısının da daha düşük. Bu yüzden glisemik indeksi düşük olan meyveleri tüketmeliyiz. Elma, armut, frambuaz, yaban mersini gibi meyveler olabilir. Ancak glisemik indeksi yüksek olan meyveler; muz, karpuz, kavun, incir ve üzüm gibi meyveleri ya da kuru meyveleri çok nadiren tüketmeliyiz. Hiç tüketmeyin demiyoruz. Sadece kontrollü ve az tüketmeliyiz. Aslında hepimiz bu şekilde beslenmeliyiz. Ancak diyabetli bir kişi bu konuda daha dikkatli ve kontrollü beslenmelidir” dedi.

Kişiye özel program
Diyabetli bireylerin beslenme tedavilerinin yaşına, boyuna, vücut ağırlığına, fiziksel aktivite durumuna, sosyoekonomik durumuna, beslenme alışkanlıklarına göre kişiye özel olarak hazırlandığını belirten Tepehan, “Bize gelen diyabetli hastalarda şu şekilde bir yol izliyoruz. Haftada bir diyetisyene uğramalara gerektiği konusunda uyarıyoruz. Çünkü beslenme şeklini düzeltmemiz gerekiyor. Neler tüketmesi gerektiğini bilmeliler. Tabii bu ürünleri ne sıklıkla tüketeceklerini de bilmeliler. Bu bağlamda diyetisyene gitmeleri çok önemli. Diyetisyene giderek, diyabette beslenme eğitimini almış oluyorlar. Bununla birlikte bize gelen hasta kiloluysa önce zayıflamasına yönelik bir program hazırlıyoruz. Öncelikle fazla kilolarını kaybetmeli. Kan şekerini, yağ oranını dengelememiz gerekiyor” diye konuştu.
Diyabetli hastaların egzersiz programı hakkında da açıklamalarda bulunan Tepehan, “Aşırı kilolu ve diyabetli bir hastaya daha yavaş bir egzersiz programı öneriyoruz. Zaten hayatında hiç egzersiz yapmamış birisine birden yüklenmek doğru değil. Başlangıçta Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisiyle ilerliyoruz. Bir hafta içinde 150 dakikalık egzersiz yapması başlangıç için ideal ve yeterli. Haftada üç gün minimum 45 dakikalık spor programıyla başlıyoruz. Tabii burada hastanın kilosu çok önemli. Herkese aynı metodu önermiyoruz. Yürüyüş, bisiklet ideal egzersizlerdir” dedi.

ANTALYA

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu
YEREL HABERLER Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu
9 ayda 2 milyon 748 bin 664 kişinin gezdiği müze ve ören yerlerinden 27 milyon 506 bin 343 lira gelir sağlandı. Antalya'da müze ve ören yerlerine yoğun ilgi En çok ziyaret Aziz St. Nikolaos Anıt Müzesi, en fazla gelir getiren Phaselis oldu
YEREL HABERLER 9 ayda 2 milyon 748 bin 664 kişinin gezdiği müze ve ...
Antalya Tanzim Satış Mağazası Kepez’de açılıyor
YEREL HABERLER Antalya Tanzim Satış Mağazası Kepez’de açılıyor
Organik atıklar komposta dönüşüyor
YEREL HABERLER Organik atıklar komposta dönüşüyor
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının hedef galibiyet
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının hedef ...
Oyuncu Cindoruk’a edebiyat ödülü
YEREL HABERLER Oyuncu Cindoruk’a edebiyat ödülü
Kardeş belediyelerin işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Kardeş belediyelerin işbirliği protokolü
Kepez’in gençleri, sporcularla buluşuyor
YEREL HABERLER Kepez’in gençleri, sporcularla buluşuyor
Bakan Çavuşoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Atatürk'ü anma törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Atatürk'ü anma törenine ...
Alanya’da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
YEREL HABERLER Alanya’da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
Bakan Çavuşoğlu: "Büyük bir oyunu bozduk, sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmedik"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Büyük bir oyunu bozduk, sahadaki ...
Turkish Airlines Open'da final gününe Matthias Schwab lider girdi (Ek bilgilerle)
YEREL HABERLER Turkish Airlines Open'da final gününe Matthias Schwab ...
Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları başladı
YEREL HABERLER Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları ...
Turkish Airlines Open'da final gününe Matthias Schwab lider girdi
YEREL HABERLER Turkish Airlines Open'da final gününe Matthias Schwab ...
İzlanda Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi
YEREL HABERLER İzlanda Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi
Alanya'da en büyük balığı avlama yarışması başladı
YEREL HABERLER Alanya'da en büyük balığı avlama yarışması başladı
Destici: Güvenlik güçlerine 'işgalci' diyen haindir
YEREL HABERLER Destici: Güvenlik güçlerine 'işgalci' diyen haindir
Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri Adli Tıp’tan alındı Cenazeler Erzurum'da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri ...
Bakan Çavuşoğlu: "ABD petrol gelirleriyle YPG'yi destekliyor"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "ABD petrol gelirleriyle YPG'yi ...
4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü Ölçüm yapan ekipler sağlığa zararlı bir bulguya rastlamayınca, binaya girişe izin verdi
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü Ölçüm ...
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (6)
YEREL HABERLER Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür ...
Bakan Çavuşoğlu: "Teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Teşkilatın verimliliğini arttırmak ...
BBP lideri Mustafa Destici: “ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan kararların değeri yoktur”
YEREL HABERLER BBP lideri Mustafa Destici: “ABD Temsilciler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu