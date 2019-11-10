Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu

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Antalya'da devam eden Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda mücadele eden dünyanın ünlü golfçüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

Antalya Serik ilçesi Belek turizm merkezinde Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda saat 09.05'te dünyaca ünlü golfçüler ısınma çalışmalarını bırakarak 1 dakika saygı duruşunda bulundu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ve saygı duruşu sırasında Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hazır bulunurken, "Ulu önder Atatürk'ü şükran ve minnetle andık. Ölüm yıldönümünde böylesine önemli, böylesine büyük, tarihe mal olmuş, böylesine büyük devlet adamına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sevgi, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

ANTALYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:00

YATSI 19:16

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