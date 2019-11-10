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Sağlık Sen Antalya Başkanı Kuluöztürk: "Yeni hedeflerle yeniden başlayacağız" Sağlık Sen 36. ...

İHA

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Hep birlikte yeni hedeflere diyerek yeniden başlayacağız" dedi.

Sağlık Sen Antalya Başkanı Kuluöztürk: "Yeni hedeflerle yeniden başlayacağız" Sağlık Sen 36. Teşkilat Toplantısı

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Hep birlikte yeni hedeflere diyerek yeniden başlayacağız” dedi.
Sağlık Sen Antalya Şube Başkanlığı 36. Teşkilat Toplantısı Alanya’da gerçekleşti. Toplantıya Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, Sağlık Sen Antalya İl Başkanı Sinan Kuluöztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda temsilci katıldı. Toplantıda, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler masaya yatırıldı.

"Haksızlıklara dur deriz”
Antalya Şubesine yaptığı başarılı çalışmalar için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Durmuş, “Seçimde kazanmış olmamız, kazanmışız anlamına gelmez. Eğer sağlık çalışanlarımızın sorunlarını çözüyorsak o zaman başarmış oluruz. Sağlık Sen olarak doğrulardan sapmayacağız. Sadece sendikacılık yapacağız. Ülkemizin ve çalışanlarımızın yarınlarına adına neler yapılması gerekiyorsa kafamızı ona yoracağız. Değişmez çizgimizi sendikacılığımız olacak” dedi.
Toplu sözleşme sürecine de değinen Durmuş, “Deklare ettiğimiz şartların arkasında dim dik durduk” diye konuştu. Önceki dönem toplu sözleşme sürecinde duruş sendikacılığı yapmadıkları için bu dönem değerlerini korumak adına böyle bir tutum sergilediklerini aktaran Durmuş, “Memur Sen’in Türkiye’nin geleceği adına çok önemli bir misyonu yüklendiği ve yerine getirdiği aşikardır. Darbelere de dur deriz, yapılan haksızlıklara da dur deriz” değerlendirmesinde bulundu.

“Birlikte yeni hedeflere”
Sağlık Sen'in savunduğu ilkelerle yarınlara yön veren bir hareket olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ise, “Adil bir çalışma hayatı, adil bir toplumsal düzen ve adil bir dünya düzeni için mücadele ediyoruz. Sendikal ilkelerimize yürekten bağlıyız. Çünkü Hak'tan ve hakikatten ilham alıyoruz. Memur Sen bu yüzden insanlığın kurtuluşunu, Türkiye'nin liderliğinde insanlığa nefes olacak bir uyanışı ve yeniden dirilişi dert edinmiş bir sivil toplum hareketidir. Ezelden başlayıp ebediyete kadar sürecek tarihi bir misyonu temsil etmektedir. Bu nedenle, altında mücadele verdiğimiz bu çatı, yüklendiği değerler itibariyle çok kıymetlidir ve bu çatıya düşecek gölge her birimiz için bir vebaldir. Memur Sen ve Sağlık Sen, başta çalışma hayatı olmak üzere ülkemiz ve insanlık aleminin hak ve adalet iklimine kavuşması mücadelesini istikamet üzere sürdürecektir” ifadelerini kullandı.
Geride bırakılan toplu sözleşme sürecinin beklentilere cevap veremediğini aktaran Başkan Kuluöztürk, “Toplu görüşme masasında, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerimizi içeren teklifler Genel Başkanımız tarafından sunulmuş; ancak karşısında muhatap bulamamıştır. Yüksek irade ve karalılıkla yürüttüğümüz müzakerelerden olumlu bir netice çıkma imkan ve ihtimalinin kalmadığını gördüğümüzden Kamu Hakem Kuruluna gidilmiş, ne yazık ki noter görevi gören Kamu Hakem Kurulu’nun kararına da dik duruş sergileyerek, şerh koyulmuş ve bu kararın kabul edilmediği açıkça beyan edilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

"Hızlı adımlar atmalıyız"
Toplu sözleşme sürecinin sona ermiş olmasının her şeyin bittiği anlamına gelmediğinin altını çizen Kuluöztürk, “Sahanın beklentilerine acil çözüm bulmalıyız. ‘Hep Birlikte Yeni Hedeflere’ diyerek yeniden başlayacağız. 4688 Sayılı Sendikalar Kanunu’nun bir an önce güncellenmesini sağlamalıyız. İstihdamının arttırılması, gelir vergisi muafiyeti, döner sermaye siteminin revize edilmesi ve nöbet ücretlerinin arttırılması gibi pek çok talebin gerçekleşmesi için bir an önce hızlı adımlar atmalıyız. Genel Merkezimizin, ülke çapında tek ses, tek yürek olacağımız bir eylem sürecini başlatmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantı, oluşturulan çalıştay raporlarının okunmasıyla sona erdi.

ANTALYA

10 Kasım 2019 Pazar

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