Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yoldan çıkan otomobil duvardan uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 24.00 sıralarında Kalkan’dan Kaş istikametine giden Ahmet Döngüllü (24) idaresindeki 07 Z 4293 plakalı otomobil, Seyir Tepe mevkisinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvardan uçtu. Otomobili görenler, kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Ahmet Döngüllü, Alican Sarıca (19), Canan D. (16) ve Kamil Deniz (44), Kaş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:01

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