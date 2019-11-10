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İş yerinden 40 bin lira çalan şüpheli tutuklandı

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden 40 bin lira çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yerinden 40 bin lira çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden 40 bin lira çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Uğrak Mahallesi Aydap mevkiinde uygulama görevi yaptığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Uğur K.’ye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan incelemelerde parmak izinden yola çıkan ekipler, 8 Ekim'de Demirtaş Mahallesi’ndeki bir iş yerinde şüpheli Uğur K.’nin 40 bin TL çalınma olayına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

ANTALYA

10 Kasım 2019 Pazar

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