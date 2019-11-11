Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
ANTALYA
11 Kasım 2019 Pazartesi
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