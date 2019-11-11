Baba- kız ringde rakip tanımıyor

ANTALYA'da, muaythai dünya şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran (13), kendisine destek olmak için 2 yıl önce antrenmanlara başlayan babası Ünal Taşgıran'ın (43) Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla sevincini ikiye katladı. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan baba ve kızı, milli formayla altın madalya hedefliyor.

Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle jimnastikte yaz okulu eğitimlerine katılan Eylül Sultan Taşgıran, antrenman yaptığı salonun karşısındaki gençlerin muaythai idmanından etkilendi. 3 yıl önce muaythai yapmaya karar veren Eylül, 10 aylık antrenman sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Geçen yıl Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde kendisinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4 rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

SPORTMEN AİLE

Antalya Spor Salonu'nda antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışmalarına devam eden Eylül, geçen yıl Ukrayna'da düzenlenen Muaythai Uluslararası Karadeniz Kupası'na katılmaya hak kazandı. Turnuvada ilk kez milli formayı giyen Eylül, bronz madalyanın sahibi oldu. Kızının başarılarıyla gurur duyan Ünal Taşgıran da Eylül'e destek olmak için muaythai'ye başladı. Salonda uzun süren antrenmanlarda Eylül'ü yalnız bırakmak istemeyen Ünal Taşgıran'a, eşi ve küçük kızı da eşlik etti. Tüm fertleriyle muaythai antrenmanı yapan Taşgıran Ailesi, spor sevgileriyle de çevrelerine örnek oldu.

KIZI İÇİN RİNGE ÇIKTI

Aynı salonda çalışan Ünal Taşgıran, daha sonra kızı Eylül ile şampiyonalara katılmaya karar verdi. Eylül'ün Antalya'da yapılan Dünya Gençler Yıldızlar, Minikler, Muaythai Şampiyonası'nda 54 kilo yıldız bayanlarda altın madalya kazanmasının ardından Ünal Taşgıran da 25-27 Eylül'de Nevşehir'de yapılan Türkiye Veteranlar Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Çalışmalarına ara vermeden devam eden babakız, 11-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandı.

"SAKATLANDIK BEN AĞLADIM, BABAM KALDIRDI"

Dünya şampiyonluğu kazanarak hayallerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Eylül, "İkinci mutluluğum babamın Türkiye üçüncüsü olması. Beraber antrenman yaptık. Bazen sakatlandık, ben ağladım, babam kaldırdı. Babamla sabah koşuları yapıyorduk. Birlikte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Türkiye'yi temsil edip birinci olmak istiyoruz" dedi.

"BABA KIZ BAŞARI KAZANMAK GURUR VERİCİ"

Avrupa Şampiyonası'nda milli takım forması giyeceği için gurur duyduğunu anlatan baba Ünal Taşgıran ise şunları söyledi:

"Kızıma destek olmak için spora başladım. Ringe çıkma hedefim yoktu. Kuvvet antrenmanları yaptık, çok çalıştık, muaythai öğrendim. Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Rakiplerim eski antrenör ya da sporcuydu. Sakatlandım ve final maçını kaybedince üçüncü oldum. Gelecek ay yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyip madalya kazanmayı istiyoruz. Baba-kız aynı sporu yapmak, başarı kazanmak gurur verici. Şampiyonada milli sporcu olmanın gururunu yaşayacağım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Baba-kızın muaythai için ısınma hareketleri

Kum torbasıyla çalışmalarından görüntüler

- Ringde antrenör yönetiminde çalışan baba-kız detay

- Eylül Sultan Taşgıran ve Ünal Taşgıran ile röportaj

ANTALYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:16

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