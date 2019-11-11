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BİGEP kapsamında robot turnuvası düzenlendi

İHA

Burdur Valiliği Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizesinde WEX Robotics tarafından Burdur Ortaokullar Arası Robot Turnuvası düzenlendi.

BİGEP kapsamında robot turnuvası düzenlendi

Burdur Valiliği Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizesinde WEX Robotics tarafından Burdur Ortaokullar Arası Robot Turnuvası düzenlendi.
Vali Hasan Şıldak da eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Robot Turnuvası programına katıldı. Burdur Gençlik Merkezi’nde il genelinde 20 okuldan 20 öğretmen ve 40 öğrencinin katılımlarıyla düzenlenen Robot Turnuvasında, ikişerli gruplar halinde oluşturulan 10 takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Turnuva sonunda Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi ve Şeker Ortaokulunun oluşturduğu “İnception” takımı birinci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu ve Kışla Ortaokulunun oluşturduğu “Anka Türk” takımı ikinci ve Suna Uzal Ortaokulu ve Hüsnü Bayer Ortaokulunun oluşturduğu “Team IQ” takımı üçüncülüğü kazandı. İlk üç takım arasına giren altı okula Robot hediye edilirken katılım sağlayan diğer okullara da çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Yenilikçi metotlarla öğrenme kapasitelerini geliştirme hedefleniyor"
Eşi ile birlikte turnuvayı yakından takip eden Vali Şıldak, öğrencilerle sohbet etti, katılımları dolayısıyla bütün okul, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Şıldak programda yaptığı konuşmada, “Bugün 10 Kasım olması münasebetiyle programımız daha anlamlı hale geliyor. Öncelikle Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle ve saygıyla bir kez daha anıyoruz. İlimizin 20 ortaokulunun iştirak ettiği, bugün Gençlik Merkezimizin Spor Salonunu dolduran gençlerimiz teknolojik anlamda artık eğitim alanındaki bütün yenilikleri uyguladığımız okullardaki kodlama, robotik sınıf uygulamaları ve benzeri faaliyetlerin burada güzel bir sunumunu yapacaklar. Aynı zamanda Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesine bu tür etkinlikler hem renk katacaktır, hem de güç katacaktır. İlimizdeki bu eğitim projesi, kısaca eğitimin başarısını yükseltmeye yönelik yürüttüğümüz çalışma sadece sınav başarısını yükseltmeyi hedeflemiyor. Burada görüldüğü gibi çocuklarımızın yenilikçi metotlarla öğrenme kapasitelerini geliştirmeyi, onların sosyalleşmelerine katkı sağlamayı da amaçlıyor. Bu tür çalışmaları en güçlü şekilde destekliyoruz. Yarışmaya katılan bütün okullarımıza başarılar diliyorum” dedi.

ANTALYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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