ASAT Gazipaşa ve Alanya’da hizmetleri inceledi

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ilçelere düzenlenen, hizmetleri yerinde inceleme ve birimler arasında etkili iletişim amaçlı ziyaretlerin üçüncüsü Gazipaşa ve Alanya’ya gerçekleştirildi.

ASAT yetkililerinden oluşan heyetin ilk durağı Gazipaşa oldu. Şube Müdürü ve çalışanlarla buluşan ASAT ekibi, ilçenin genel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yapılan toplantıda durum değerlendirmesi ile birlikte mevcut ihtiyaçlar ve projeler konuşuldu.

Gazipaşa’da devam eden atık su altyapı çalışmalarını ve kanal temizleme aracını sahada gözlemleyen ekip buradan arıtma tesisine geçti. Gazipaşa Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki incelemenin ardından heyet Alanya’ya geçti. Heyet ikinci durak olan Alanya’da şube müdürü ve çalışanlarla toplantı gerçekleştirildikten sonra ilçe içinde saha çalışmalarını yerinde izleyerek personelden bilgi aldı. Son olarak ilçe şube yönetimi ile beraber Mahmutlar Hizmet Binası ve Kapalı Düzenli Malzeme Deposunu gezen heyet, Alanya’da gerçekleştirilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ANTALYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.