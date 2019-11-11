Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası AVM’de konser verdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla kurulan ve müziği sokağa taşıyan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, “Atatürk’ü Anma Konseri”yle bu kez bir alışveriş merkezindeydi.

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında bir alış veriş merkezinde muhteşem bir konsere imza attı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla kurulan ve ‘flash mod’ tekniğiyle müziği sokağa taşıyan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, ilk olarak Konyaaltı Kent Meydanında ardından da Beach Park’ta müziği sokağa taşımıştı. Şimdide bir alış veriş merkezinde “Çökertme ve Ata’m” şarkılarını seslendiren Orkestra, Konyaaltı Belediyesi Folklor Ekibinin de ‘zeybek’ oyunuyla bir gösteriye imza attı.

Her bir virtüözü alış veriş yapan insanların arasından tek tek çıkarak bir araya gelen ve çok sesli müziğe dönüşen Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, ilk olarak Antalya Devlet Opera ve Balesi Solisti Devrim Demirel’in seslendirdiği “Çökertme”yle sahne aldı. Konyaaltı Belediyesi Folklor Ekibinin de zeybek oynadığı konser, kısa süre içinde onlarca seyircinin de izlediği tam bir şova dönüştü. Buket Güzel’in şefliğini yaptığı Orkestra, son olarak Ata’m şarkısını seslendirdi. Konser sonunda açılan Türk bayrağı ve Atatürk posteri vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

ANTALYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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