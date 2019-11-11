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ALTİD Başkanı Sili: Turizm lobimiz güçlenecek"

İHA

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği’nin çalışmalarıyla uluslararası turizm lobimiz güçlenecek” dedi.
Avrupa’daki Türk kökenli seyahat acentelerini tek çatı altında buluşturan Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR), Türkiye’den ve Avrupa’dan katılım gösteren turizm profesyonellerini Münster Osnabrück Havaalanı'nda düzenlediği 4. yıllık kongresinde bir araya getirdi. COOP TRR bu organizasyonla başta TürkiyeAlmanya turizm ilişkileri olmak üzere Türk turizminin geleceğine projeksiyon tutmayı hedefliyor.
Stantların da kurulduğu alanda Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen Türk kökenli firma temsilcileri işbirliği fırsatlarını görüştü. Alanya’yı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, temsil etti.
Başta Almanya’dan olmak üzere Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışın hali hazırda yükselmeye devam ettiğini ve gelecekte de yükselişin devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Sili, “Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunan Türk seyahat acenteleri ülke turizmimiz adına büyük önem taşıyor. Yapılan bu güç birliği uluslararası alanda turizm lobimizi güçlendirecek. Bu sebeple COOP TRR’yi her anlamda TÜROFED ve ALTİD olarak destekliyoruz. Standımızı ziyaret eden Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, KTB Genel Müdür Yardımcısı ve TRR Coop İcra Kurulu Başkanı Cumhur Sefer ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

ANTALYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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