Manavgat'ta Gezici Oyun Evi sevinci

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, çocukların kreş eğitimi alması ve eğlenebilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Gezici Oyun Evi Otobüsü” projesi Hatipler Mahallesi’nde eğitimöğretim gören çocuklarla bir araya geldi.

“İyilik ve Yardımseverlik” adlı oyunu Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’de çocuklar ve ailelerle birlikte izledi. Başkan amcalarıyla tiyatro oyunu ve palyaço gösterisini izleyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Aileler ise çocuklarının mutlu olduğunu ve Başkan Şükrü Sözen’in her zaman insana dokunan hizmetlerinin oldukça başarılı olduğunu dile getirerek Manavgat Belediyesi’ne teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yarınların teminatı olan çocuklarla bir araya gelmenin ve onları mutlu etmenin önemine vurgu yaptı. Sözen, “Manavgat Belediyesi’nin imkanlarını kentimizde yaşayan bütün çocuklara uzakyakın demeden götürmeye devam edeceğiz. Hatipler mahallemizde çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim içinde heyecan verici bir andı. Gezici Oyun Evi Otobüsü’müz, bütün çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. Bu vesile ile bütün çocuklarımıza umut dolu yarınlar diliyorum. Manavgat Belediyesi çocukların yüzündeki tebessümde var olmaya devam edecektir” dedi.

ANTALYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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