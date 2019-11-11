Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı Antalya'da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı Antalya'da başladı

DHA

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' Antalya'da başladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, otel genel müdürleri, turizmciler ve bakanlık çalışanları katıldı.
Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sporun sadece spor yapmak olmadığını, en büyük özelliklerinden birinin din, dil, ırk ve millet farkı gözetmeksizin birleştirici, toparlayıcı ve kardeşliği oluşturan bir güç olması olduğunu söyledi. Bu özelliklerin spor turizmi ile bir araya getirildiğinde hem birliktelik hem kardeşlik hem de ülkenin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayan Yerlikaya, "Antalya'daki spor turizminin sadece futbol ve golf olarak kalmayıp farklı branşlarda da 7 bölgemizde gelişmesine katkı sağlayacağız. Tesis anlamında bakıldığında, 17 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde temel altyapılarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık ve bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde tesis altyapılarımızı yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise "Spor turizminin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğine yönelik ulusal bir spor turizmi politikasına ilişkin görüş ve düşünceleri bu çalıştayda ele alacak ve stratejileri ortaya koymaya çalışacağız. Spor ve turizmden bahsettiğimizde, karşımızda devasa bir sektör var. Turizm sektörü, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de en hızlı büyüyen, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri itibarıyla ülke ekonomisinin gelişmesini sağlayan öncü bir sektör. Dünya ekonomisinin yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık büyük bir pastasını elinde bulunduran, büyük bir pastasını oluşturan, yan etkileriyle birlikte yaklaşık 8 trilyon dolarlık devasa bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu rakam, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10.2'sine tekabül ediyor. 100 milyondan fazla kişiye istihdam üretiyor turizm sektörü ve dünya ekonomisi 2.5 büyürken, turizm yüzde 5 büyüyor" diye konuştu.
Son yıllarda çok hızlı büyüyen turizm endüstrisinin 2018 yılı sonu itibarıyla 1 milyar 400 milyon kişiye, turizm gelirlerinin ise 1.7 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Temurci, şunları kaydetti:
"Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre; bugün dünyadaki toplam ihracatın yüzde 7'si, hizmet ihracatının yüzde 30'u ve her 10 istihdamdan 1'i turizm sayesinde gerçekleşmektedir. İlk kez 2012 yılında 1 milyar sınırını aşan turist sayısının 2030 yılında ise 1.8 milyara ulaşması, ziyaretçilerin büyük bölümünün gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, bu kapsamda turizmin gelir yaratıcı gücünün artarak devam etmesi öngörülmektedir."
SPOR TURİZMİNİN BÜYÜME ORANI YÜZDE 14
Sporun ise bugün tüm dünyaya yayılmış, sosyal ve ekonomik etkileri açısından küresel bir sektör haline dönüştüğünü vurgulayan Temurci, "Spor endüstrisinin toplam büyüklüğünün bilet satışları, medya hakları ve sponsorluk gelirleri, spor malzemeleri, spor giyim ve ekipmanları, lisanslı ürünler ve spor tesisleri gibi unsurlar dikkate alındığında 600 milyar dolara ulaştığı biliniyor. UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) tarafından yayımlanan bir raporda; dünya genelinde uluslararası seyahat ve turizm gelirlerinin yüzde 10'unun spor turizminden kaynaklandığı, bazı destinasyonlarda spor turizminin turizm sektörü içindeki payının yüzde 25 olduğu ve bu oranın Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yüzdede 55 seviyelerine ulaştığı belirtilmektedir. Dünyada küresel turizmin yıllık büyüme oranı yüzde 4-5 seviyelerinde seyrederken, spor turizminin yıllık büyüme oranı yaklaşık yüzde 14 civarında" dedi.
Ahmet Temurci, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu söyledi. Özellikle bisiklet, dağ bisikleti, motosiklet, otomobil sporları, dağcılık ve rafting gibi extreme sporlar özelinde Türkiye'nin çok iyi bir spor turizmi potansiyeli olduğuna değinen Temurci, "Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli-uygun konaklama imkânlarının varlığı ile Türkiye aslında spor turizminin en önemli iki bileşenine sahip bir ülke. Bence, tesis ve altyapı anlamında çok fazla bir eksiğimizin olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Çalıştay, 13 Ekim'de sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hamza Yelikaya'nın konuşması
Ahmet Temurci'nin konuşması

ANTALYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı Meclisi, aralıkta toplanıyor
YEREL HABERLER Yaşlı Meclisi, aralıkta toplanıyor
Sosyal Medya Güvenliği Alanya’da konuşuldu Romanya ve Polonyalı öğrenciler Alanya'da
YEREL HABERLER Sosyal Medya Güvenliği Alanya’da konuşuldu Romanya ve ...
Tütüncü meslek liseli gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Tütüncü meslek liseli gençlerle buluştu
Eş katili, komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulunmuş
YEREL HABERLER Eş katili, komşusuna ters kelepçe takıp cinsel ...
'Annemizi arayacağız' diye aldıkları telefonu çaldılar
YEREL HABERLER 'Annemizi arayacağız' diye aldıkları telefonu ...
Kepez’in Tekvando takımı gururlandırdı
YEREL HABERLER Kepez’in Tekvando takımı gururlandırdı
Manavgat'ta Gezici Oyun Evi sevinci
YEREL HABERLER Manavgat'ta Gezici Oyun Evi sevinci
ALTİD Başkanı Sili: Turizm lobimiz güçlenecek"
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Sili: Turizm lobimiz güçlenecek"
Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası AVM’de konser verdi
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası AVM’de konser ...
Antalya Konyalılar Derneği’nden görkemli açılış
YEREL HABERLER Antalya Konyalılar Derneği’nden görkemli açılış
Finike’de 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Finike’de 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
Güreşte birincilik Kepez'in
YEREL HABERLER Güreşte birincilik Kepez'in
Başkan Uysal: "Antalya için işbirliğine hazırız"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Antalya için işbirliğine hazırız"
ASAT Gazipaşa ve Alanya’da hizmetleri inceledi
YEREL HABERLER ASAT Gazipaşa ve Alanya’da hizmetleri inceledi
Alanya Otogarı’ndaki aydınlatma sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Alanya Otogarı’ndaki aydınlatma sorunu çözüldü
20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor
YEREL HABERLER 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor
82 yaşındaki emekli havacı binbaşı, hayatını spora adadı
YEREL HABERLER 82 yaşındaki emekli havacı binbaşı, hayatını spora ...
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçak: "Sigara zammı tiryakileri kaçak tütüne itiyor"
YEREL HABERLER Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçak: ...
BİGEP kapsamında robot turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER BİGEP kapsamında robot turnuvası düzenlendi
82 yaşındaki emekli havacı binbaşı, hayatını spora adadı
YEREL HABERLER 82 yaşındaki emekli havacı binbaşı, hayatını spora ...
Uz.Dr. Parlak: "Zatürreden korunmak için kış aylarına dikkat" "El hijyeni bulaşma riskini azaltır"
YEREL HABERLER Uz.Dr. Parlak: "Zatürreden korunmak için kış aylarına ...
Asker selamıyla ATA'yı anıp, taktıkları maskelerle lösemiye dikkat çektiler
YEREL HABERLER Asker selamıyla ATA'yı anıp, taktıkları maskelerle ...
Baba- kız ringde rakip tanımıyor
YEREL HABERLER Baba- kız ringde rakip tanımıyor
Antik kent Perge'yi ararken kendilerini Perge sitesinde buldular Navigasyon kurbanı Çinli turistlere vatandaş yardımcı oldu
YEREL HABERLER Antik kent Perge'yi ararken kendilerini Perge ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu