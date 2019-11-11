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Sosyal Medya Güvenliği Alanya’da konuşuldu Romanya ve Polonyalı öğrenciler Alanya'da

İHA

Romanya ve Polonyalı üniversite öğrencileri, "Erasmus+ Öğrenci Değişim" programının "Eğitim ve Tecrübe Değişimi" projesi kapsamında Alanya'ya geldi.

Sosyal Medya Güvenliği Alanya’da konuşuldu Romanya ve Polonyalı öğrenciler Alanya'da

Romanya ve Polonyalı üniversite öğrencileri, “Erasmus+ Öğrenci Değişim” programının “Eğitim ve Tecrübe Değişimi” projesi kapsamında Alanya'ya geldi.
Gençlerin interneti eğitim aracı olarak kullanması, internet üzerinden öğrenme imkanlarının artırılması amacını taşıyan proje, sosyal medyanın güvenli kullanımına da önemli katkılar sağlıyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nin de dahil olduğu çalışmada; üç ülkenin öğretim elemanları ve öğrencileri, 5 gün boyunca Alanya’da bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda sosyal medyanın kötüye kullanımından kaynaklanan sorunlar, gençlerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin sorunlarla nasıl baş edeceği tartışıldı. Çalışmalara, Polonya Kresowy Mirası Anıt Enstitüsü ve Romanya Titu Maiorescu Üniversitesi katkılar sağladı. Sosyal medyada zaman ve içerik seçimi, yasadışı içerikle uğraşan kuruluşlardan destek olanakları proje katılımcılarına aktarıldı. 5 gün süren atölye çalışmaları sonucunda, önerilen ve test edilen web siteleri, portallar ve öğrenme uygulamaları için veri tabanı oluşturulması kararı alındı.

Projenin hedef kitlesi 1924 yaş arası gençler
Alanya HEP Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan; proje kapsamında gerçekleştirilen eylemlerin, psikoloji ve pedagoji alanındaki öğretim görevlileri ve uygulayıcılar tarafından denetleneceğini söyledi. Projenin 1924 yaş arasındaki gençlerin eğitimi için hazırlandığını aktaran Doğan, “Projedeki ana faaliyet, Avrupa'da gençlerle çevrim içi güvenlik konusunda yenilikçi çoklu ortam materyallerinin geliştirilmesinin uygulanmasıdır. Projenin faaliyetleri kapsamında gençler, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya ağları üzerinden paylaşacakları grafik yazılar, kısa filmler, animasyonlar, sunumlar ve çalışma kartları geliştirecekler. Projenin uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak uygulanması, bu alandaki iyi uygulamaları kullanarak, sosyal ağların ve medyanın güvenli kullanım yetkinliklerinin arttırılmasında katılımcı ülkelerin çeşitliliği sinerjisinin kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Proje, evrensel sonuçların çalışılmasını içeriyor. Uluslararası ortakların katılımı, ortak ülkelerde kullanılabilecek ve kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Uygulamalı eğitimler
Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet D. Öner, sosyal medyanın güvenli kullanımı alanında gençlerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin eğitiminin önemli olduğunu söyledi. Projede sosyal medyanın kötüye kullanımından kaynaklanan tehditlerin ele alındığını söyleyen Öner, “Bu proje bizim için gerçekten önemli bir projeydi. Üç ülkenin öğrencileri, uygulamalı eğitimlerle bilgilerini ortaya koydu. Dış İlişkiler Sorumlumuz Öğretim Görevlisi Anna Maria Bielecka, misafirlerimize 5 gün boyunca Alanya’nın doğal güzelliklerini gezdirdi. Yabancı misafirlerimiz, Teleferik, Ehmedek (Süleymaniye Cami, Kültür Evi), Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası, Alanya Arkeoloji Müzesi, Dim Mağarası, Dim Çayı, Kızıl Kule ve Alanya Tersanesi’ni çok beğendiler. Bu önemli projeye emek veren Romanya'dan Prof.Dr. Ioana Duca, Polonya’dan Prof.Dr. Wodzimierz Osadczy, Genel Sekreterimiz Dr.Öğr.Üyesi Murat Ertan Doğan ve tüm İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölüm öğretim elemanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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