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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı

DHA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra gürültü koptuğunu ve dengelerin değiştiğini belirterek, "Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bunun da başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımıza da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki bu nefreti, bu hayal kırıklığını devam ettiriyor. Sen gelsen ne olur gelmesen ne olur Cumhuriyet Bayramımıza ya da törenlerimize" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılış töreninde ilk dersi verdi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüsündeki törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, üniversite rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
İKİ KARDEŞ ÜNİVERSİTE
İki kardeş üniversitenin akademik açılış yıldönümü törenini birlikte kutlamalarının çok önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, iki üniversitenin el ele gelecek hedeflere ve Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için birlikte çalıştıklarını söyledi. Her iki üniversitenin de kısa süreler içerisinde önemli mesafe katettiğini anlatan Çavuşoğlu, iki üniversitenin, rekabet yerine el ele verince birbirini tamamlayıcı unsurlarla, birlikte büyümeye devam edeceklerini kaydetti.
ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYA
Üniversite öğrencilerine ilk derste konu olarak 'Sahada ve Masada Güçlü Türkiye' başlığıyla Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu, dünyanın çok hızlı değişim sürecinde olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizi ve iç politikalarımızı nasıl değişime adapte etmek gerekiyorsa, dünyadaki gelişmelere göre de dış politikamızı oluşturmamız, yönlendirmemiz lazım. Bildiğimiz tüm anlayışlar yıkılmaya başladı. Bugün batı zayıflamaya başlayınca Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni güçler ortaya çıkmaya başladı ve çok kutuplu bir dünya ve ittifakların yavaş yavaş çatırdamaya başladığını görmeye başladık" dedi.
TİCARET SAVAŞLARI TEKRAR ALEVLENDİ
Dünyada ticaret savaşlarının tekrar alevlendiğini belirten, bölgemizdeki çatışmalar ve iç savaş sorunlarına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Bölgemizde çatışmalar, iç savaşlar var. Bunlara nasıl çare bulmak gerekiyor. Dünyadaki çatışma ve iç savaşların yüzde 60'ı bizim bölgemizde ve bunlara nasıl çözüm bulacağız. Böylesine değişen, gelişen bir dünyada neler yapmamız gerekiyor. Ekonomik olarak batı güç kaybederken, Asya, Latin Amerika yükseliyor. Oralarda nasıl açılımlar yapmamız gerekiyor. Tüm bunları değerlendiren bir dış politika yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
'ABD, İTİRAF ETTİ'
Bugün terörizmin çok farklı boyutlara ulaştığını belirten Bakan Çavuşoğlu, terör örgütlerine destek veren güçlerin bu desteği gizlemediğini belirterek, "Açık açık destek verdiklerini söylüyorlar. En son ABD, Suriye'deki, Suriye halkının sahip olduğu petrol rezervlerini PKK'yı, YPG'yi güçlendirmek için kullandıklarını itiraf etti. Yani bugün savaşlarda en çok kullanılanlar kimdir, terör örgütleridir, teröristlerdir. Birisi bitiyor, başkası geliyor. O isim ölüyor, eskiden El Kaide'yi konuşuyorduk, sonra DAEŞ ortaya çıktı, sonra El Nusra dediler, Taliban gibi birçok terör örgütü büyüyor, gelişiyor, evrim geçiriyor ama değişmeyen bir şey var ki bu terör örgütleri birileri tarafından kullanılıyor" dedi.
FETÖ'NÜN MERKEZİ ABD'DE
FETÖ'nün merkezinin ABD'de olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratlarını çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Ne zaman bir FETÖ'cüyü ülkemize istediğimiz zaman hemen o ülkenin yetkilileri diyor ki, 'Bizi Amerika aradı, Fransa aradı, Almanya, İngiltere aradı vermeyin diyorlar.' Bir bakıyoruz ki bizim alacağımız FETÖ teröristine o ülke vatandaşlık veriyor ya da kapattıracağımız FETÖ okulunu o ülkeye bağlı bir şirket devralıyor. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz" diye konuştu.
FRANSA'YA TEPKİ: GELSEN NE OLUR GELMESEN NE OLUR
Barış Pınarı Harekatı'nda önce sahada, sonra masada elde edilen kazanımlar sonrasında gürültü koptuğunu ve dengelerin değiştiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bunun da başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımıza da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki, bu nefretini, bu hayal kırıklığını devam ettiriyor. Sen gelsen ne olur gelmesen ne olur, Cumhuriyet Bayramımıza ya da törenlerimize. Ne önemi var yani, gelsen ne olur gelmesen ne olur. Bunlar işte o hayal kırıklığının neticesinde çocukça davranışlardır. Ama biz işimize bakacağız. Ve o dengeler değiştikten sonra 5 gün içinde dünyanın iki süper gücüyle masaya oturarak istediklerimizi alarak mutabakat sağlamakla masada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olduğumuzun göstergesidir. İnşallah bunu devam ettireceğiz."
ACUN ILICALI SÜRPRİZİ
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ilk ders sunumunu yaptıktan sonra öğrencilere bir sürprizi olduğunu belirterek, salondan ayrılmamalarını istedi. Ardından sahneye Acun Ilıcalı çıktı. Acun Ilıcalı, öğrencilere Bakan Çavuşoğlu'yla bazı anılarını anlattı. "Bakanımız Allah razı olsun davet etti, ben de koşa koşa geldim. Burada olmaktan çok mutluyum" diyen Acun Ilıcalı, Bakan Çavuşoğlu ile güzel bir gönül birlikteliği olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Öyle kritik yerlerde bize dokunuşları oldu ki o farkını hisseden biri olarak kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok şanslısınız şehrinizden böyle bir bakan çıktığı için" dedi. Ilıcalı, Bakan Çavuşoğlu'nun Dominik ve Miami ziyaretlerinde evinde kaldığını ve birlikte futbol maçı yaptıklarını anlattı. 
'BU ARALAR ZATEN HER TÜRLÜ KAZA GELİYOR BAŞIMA'
Sahnede barkovizyondan video görüntüleri izlettireceğini belirterek, kimsenin video kaydı almamasını isteyen Acun Ilıcalı, "Video kaydı istemiyorum rica ediyorum. Bana özel görüntüleri sizinle paylaşacağım. Bunların görünmemesi lazım, video kaydı istemiyoruz. Onu rica ediyorum. İnternette gezmek istemiyorum videolarımla çok teşekkür ediyorum. Bu aralar zaten her türlü kaza geliyor başıma biliyorsunuz. Yeteri kadar gündemdeyim yani" dedi. 
CANLI YAYINLA AĞAÇ DİKİMİ
Ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, kampüste Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurulan canlı yayın bağlantısıyla selvi fidanı dikimi yaptı. Canlı yayın bağlantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Geleceğe nefes diyerek gençlerimizle beraber valimiz, milletvekillerimiz üç üniversitemizin rektörü, Alanya belediye başkanımız ve tüm yetkililerle beraber ağaç dikiyoruz. Bugün Antalya'da toplam 203 bin ağaç dikilecek. Fakat şu an itibarıyla vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görünüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı geleceğe nefes olmak için Antalya'da arkadaşlarımızla beraber dikmiş olacağız" dedi. 
'ANTALYA'YA MİLYONLARI KONUŞMAMIZ LAZIM'
Canlı yayın bağlantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Antalya'ya tabi 400 bin ağaç yakışmaz. Antalya'ya şöyle milyonları konuşmamız lazım. Antalya burası ve çok ağaç kaybettiğimiz bir yer. Burada fidanlarımızı, ağaçlarımızı biliyorsunuz bu zalimler yaktılar. Onun için yeniden buraları bizim yeşile inşallah bürümemiz lazım. Boyamamız lazım demiyorum, dikkat et. CHP'li belediyeler çıkışı nerede buldular? Evleri, bu yanan yerleri boyamakla buldular. Biz ise doğal neyse bunu yapıyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi. 
Canlı yayın bağlantısının ardından Bakan Çavuşoğlu adına üniversite girişinde bir zeytin fidanı dikimi töreni yapıldı.

ANTALYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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