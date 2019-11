Konyaaltı TSM’den Atatürk’ü Anma Konseri

Konyaaltı Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği anma konseri düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ulu Önder Atatürk'ü Anma Konseri ile Nazım Hikmet ve Fuar Merkezinde sahne aldı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve çok sayıda Antalya'nın izlediği konserde bir birinden değerli eserler seslendirildi. Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonundaki anma etkinliğinde, Atatürk’ün sevdiği, “Bir fırtına tuttu beni, Selanik türküsü, Manastır türküsü, Yanık Ömer” gibi birbirinden güzel 18 eser izleyiciye sunuldu. Şef Zehra Özçelik'in yönetimindeki Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, koro, Atatürk’ün en çok sevdiği şarkıları seslendirdi. Atatürk’ün her söylendiğinde hüzünlendiği, Yemen türküsü söylenirken izleyenler duygulu anlar yaşadı. Daha sonra seslendirilen Atatürk’ün dinlerken büyük zevk aldığı ‘Bülbülüm Atın Kafeste’ türküsü dinleyenlerden tam not aldı.

Konser sonrası konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Atatürk’ün çağını aşan bir lider olduğunu belirterek, ‘Ulu Önderimiz, yaptığı devrimler ve verdiği kurtuluş mücadelesiyle bizlere her zaman örnek olmuştur. Konyaaltı Belediyesi olarak Ulu Önderimizi anlatma ve anlama konusunda her türlü organizasyonda yer almaya devam edeceğiz’ dedi. Yaklaşık 2 saat süren konser izleyenlerden büyük alkış aldı.

