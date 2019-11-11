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Sazan balığından sonra şimdi de 108 bin TL'lik 'keklik' vakası Antalya’da daha önce bir vatandaşa ...

İHA

Antalya'da çiftçilikle uğraşan Faruk Alişan (52), 108 bin TL karşılığında sattığı kamyonetin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti. Alişan, kendisini dolandıran şahısların, daha önce Mehmet Ata Ağırman adlı vatandaşın sazan balığı yedikten sonra dolandırıldığını iddia ettiği şahıslarla aynı kişiler olduğunu belirterek, "Ona sazan balığı manasında bulundularsa, bana da 'kekik toplayacağız' deyip keklik manasında bulundular. Sadece ben değil, 10 arkadaşı daha dolandırmışlar, hepsine 'kekik' demişler" dedi.

Sazan balığından sonra şimdi de 108 bin TL'lik 'keklik' vakası Antalya’da daha önce bir vatandaşa sazan balığı yedirilip dolandırıldığı iddiasının ardından, aynı kişilerin bir başka vatandaşı aynı yöntemlerle bu sefer 'kekik' mesajı vererek dolandırdığı iddia edildi Kamyonetinin satışından sonra parasını alamayıp dolandırıldığını söyleyen vatandaş, 'Kekik topluyoruz' diyerek aracının satın alındığını ve bunun bir mesaj olduğunu ileri sürdü 108 bin TL dolandırıldığını söyleyen Faruk Alişan: "Ona sazan balığı manasında bulundularsa, bana da ‘kekik toplayacağız’ deyip keklik manasında bulundular" "Sadece ben değil, 10 arkadaşı daha dolandırmışlar, hepsine ‘kekik’ demişler"

Antalya’da çiftçilikle uğraşan Faruk Alişan (52), 108 bin TL karşılığında sattığı kamyonetin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti. Alişan, kendisini dolandıran şahısların, daha önce Mehmet Ata Ağırman adlı vatandaşın sazan balığı yedikten sonra dolandırıldığını iddia ettiği şahıslarla aynı kişiler olduğunu belirterek, “Ona sazan balığı manasında bulundularsa, bana da ‘kekik toplayacağız’ deyip keklik manasında bulundular. Sadece ben değil, 10 arkadaşı daha dolandırmışlar, hepsine ‘kekik’ demişler” dedi.
Olay 21 Ekim Perşembe günü Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Faruk Alişan (52), 2016 model kamyonetini satmak için aracını 110 bin TL’den internette satışa koydu. Alişan, bir süre sonra telefondan kendisiyle irtibata geçip aracı satın almak istediğini söyleyen M.Y. ile pazarlık yaparak 108 bin TL’ye anlaştı. İddiaya göre M.Y., kooperatiften kredi çekebilmeleri için aracın satışının Uşak’ta olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Uşak’ta M.Y. ile buluşan Faruk Alişan’a, bu sefer de aracın şasesinin alabilmek için oldukları yerde sıranın alınmadığını, Afyon’a gitmeleri gerektiğini söyledi. Ardından ikili Afyon’da notere geçti.

“Kekik topluyoruz”
Kredinin çekilebilmesi için araç satışının gerçekleştirilmesi gerektiği söylenen Alişan’a, M. Y.’nin yeğeni olarak noterde tanıştırdığı İ.K.’ye kamyonetin devredileceği ve şahsın aracı dağlardan kekik toplamak için kullanacağı söylendi. Alişan, hiçbir kaparo almadan kamyonetini İ.K.’ye devretti, kamyonete binerek şasi için sıra almaya gideceğini söyleyen M.Y. de, paranın banka hesabına mesai bitmeden yatacağını ileterek noterden ayrıldı. Ardından İ.K. ise maliyeden bir evrak almaları gerektiğini, yoksa paranın yatamayacağını söyleyip Alişan’ı maliyeye götürdü. Yine iddiaya göre İ.K., maliye içerisinde izini yok ettirip olay yerinden kaçtı.

Polise gidip şikayetçi oldu
Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabiriyle paylaşan Faruk Alişan, evrak için maliyeye gittiklerinde dolandırıldığını anladığını belirterek şunları söyledi:
“Saat 2 oldu, 3 oldu para yok. Ama biz hala noterin dışında para bekliyoruz. Devrettiğim çocuk ‘evrak lazımmış’ deyip maliyeye gitmemiz gerektiğini , ardından da hesabıma paranın yatacağını söyledi. Maliyenin içinde o memura, bu memura sorarken bir baktım çocuk kaçmış. Orada anladım olayı. Tekrar notere gittiğimde satışın iptal olamayacağını söylediler. Gidip Buldan ilçesinde polise şikayetçi oldum.”

“Balıktan sazan çıkıyorsa, kekikten keklik manasını çıkardım”
Kendisini dolandırdığını ileri sürdüğü şahısların, daha önce yine Antalya’da yaşayan ve aynı kişiler tarafından dolandırıldığını ileri süren Mehmet Ata Ağırman ile aynı kişiler olduğuna dikkat çeken Alişan, “Antalya’da en az 10 kişi duydum, aynı kişiler tarafından aynı hikaye ve aynı yöntemle. 10 tane arkadaşa da kekik demişler. Bize de ‘keklik’ demek istiyorlar sanırım. Arabayı, ‘kekik topluyoruz, dağlardan kekik indireceğiz’ diye satın aldılar. Dolandırıldığımı anlayınca kekiğin; keklik manasında olduğunu anladım. Arkadaş balıktan sazan manasını çıkarmışsa, ben de keklik manasını çıkardım” dedi.

“Seranın içinde 6070 derece sıcaklıkta kazandım”
Şahıslardan şikayetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Alişan, “O kişileri bir bulsam. İki defa köyüne gidip ailesiyle görüştüm. ‘Ben bu paraları seranın içinde 6070 derece sıcaklıkta çok zor kazandım. Eğer ki, yerini bilip söylemiyorsanız Allah size yedirmesin’ dedim ama ‘bilmiyoruz’ dediler” diye konuştu.

ANTALYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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