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Binler “Ata’ya Saygı Yürüyüşünde” buluştu

İHA

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 10 Kasım Ata’ya Saygı Yürüşü’nde binler buluştu. Ellerinde meşaleler ve metrelerce uzanan Atatürk posterleri, Türk bayraklarıyla Antalyalılar, Atatürk Kent Meydanı’ndan Erdal İnönü Kent Parkı’nda 4.5 kilometrelik yolu aydınlattı. Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte kortejin en önünde yer aldı.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümde bir dizi etkinlikle andı.
Muratpaşa’da anma törenleri, saat 17.00’de Belediye Meclis kararıyla adı Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilen Muratpaşa Kent Meydanı’nda başladı. Törende CHP Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer, CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Gönenç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, belediye meclis üyeleri yer aldı. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’ın da katıldığı anma törenlerine Antalyalıların ilgisi oldukça yoğun oldu. 7’den 70’e Antalyalılar anma töreni için meydanda bir araya geldi.
Muratpaşa Belediyesi ODTÜ Gençlik Parkı öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumasıyla başlayan anma töreni, Başkan Uysal’ın anıta çelenk sunması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Muratpaşa’da anma etkinlikleri, Muratpaşa Kent Meydanı’na Atatürk Kent Meydanı isminin verildiği törenle devam etti. Belediye meclisinden oy birliğiyle geçen kararla ilgili olarak belediye meclis üyeleri önce tek tek meydanda kurulan sahneye davet edildi. Sonrasında sahneye gelen Başkan Uysal ise konuşmasında şunları söyledi:
“Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden bütün devrim önderlerini aslında Atatürk nezdinde anma günü. Bir ruhun, bir yaklaşımın, bir misyonunu anma günü. Atatürk, 1933 yılında şöyle diyor. ‘İki tane Mustafa Kemal vardır. Birisi normal insan. Etten ve kemikten. Ama bir diğeri vardır ki, vatanını her köşesinde uygarlık ideali için çırpınan, çalışan herkestir, O.’ Yani ‘Bu ülke için, milletimiz ve milletimizin geleceği için dertlenen, muasır uygarlık düzeyini aşmak için emek sarf eden kim varsa’ diyor ‘Onlarını hepsinin toplamının temsilcisi Mustafa Kemal Atatürk’tür.’ O Herkes olduğu için mücadele devam ettikçe yaşamını sürdürecektir. Bizim gibi düşünen, hisseden herkesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak selamlıyorum. O, bizim hepimizdir. Hepimiz onda yaşıyoruz. Hepimiz ruhu ondadır ve hep devam edecek.”
Atatürk’ün ayrıca “Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” dediğini aktararak konuşmasına devam eden Başkan Uysal, bu sözün Atatürkçülüğün geleceğe dair bir şey olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Uysal, geleceğe ait olmanın muasır uygarlık düzeyini aşmak, daha iyi eğitim ve sağlık hizmetleri, yüksek teknolojiden yararlanmak, bütün dünyayla rekabet edecek ekonomi kurmak, demokraside, uygarlıkta toplumsal örgütlülükte ve dayanışmada dünya klasmanın üstünde olmayı işaret ettiğinin altını çizdi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:
“Atatürkçülük, birlikte yaşama kültürüdür. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Bağımsız Türkiye’dir. Atatürkçü olmak, Atatürk olmak, tasada ve kıvançta tekemmül etmeye gayret eden bir milletin nüvesi olabilmek ve o milleti bütün fertleriyle beraber hiçbir ayrılığa meydan vermeden, herkesin kenetlenmesini savunarak, herkesi birlikte düşünerek geleceğe taşıyabilmektir. Atatürkçü olmak çocuklarımızı, torunlarımı güvenli bir gelecekte büyütmek, bunun altyapısını oluşturmak ve çalışmaktır. Uygarlığa doğru yürüyüşümüz hiç bitmeyecek. Hepimize kolay gelsin. Ata’mızı ve onun gibi düşünen hisseden herkese sevgi, saygı ve hürmetle ediyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. ”
Başkan Uysal, işaret diline de çevrilen konuşmasının ardından Atatürk Kent Meydanı isim anıtını belediye meclis üyeleriyle birlikte açtı.
Tarihi gün
Atatürk Kent Meydanı’ndaki törenin ardından binlerce Antalyalı, meydandan Erdal İnönü Kent Parkı’na uzanan 4.5 kilometrelik Ata’ya Saygı Yürüyüşü ’nü gerçekleştirdi. Bisiklet gruplarını da katıldığı yürüyüşte meşaleler, Atatürk posterleri ve metrelerce uzanan Türk bayraklarıyla eski Lara Caddesi, Atatürk’ün vefatının 81’inci yılında tarihi bir gün yaşadı. En önünde Başkan Uysal ve eşinin bulunduğu yürüyüşün bitişi görünmezken kortej, Kent Parkı’na ulaştığında Eski Lara Caddesi’nde Atatürk’ü anmak için buluşan Antalyalılar yürüyüşü hala devam ediyordu.
Ata'nın sevdiği şarkılar
Muratpaşa Belediyesi’nin anma programı Erdal İnönü Kent Parkı’nda Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın Cumhuriyet Korosu’yla birlikte “7’den 70’e Atatürk’e Saygı Konseri’yle sona erdi. Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki orkestra ve Gönül Saykal, Ender Arzuman yönetimindeki koroya anlatıcı olarak Haluk Cömert ve solist olarak Alper Kuş, Ezgi Burcu Doğan, Fulya Ölmez Zorlu eşlik ederken konserde Gazi’nin sevdiği parçalar seslendirildi.

ANTALYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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