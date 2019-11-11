Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD’de” Acun Ilıcalı sürprizi

İHA

FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD'de olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratları çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD’de” Acun Ilıcalı sürprizi

FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD’de olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratları çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz” dedi.
Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Törene ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda öğrenciler katılım gösterdi.
Törenin açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, eğitim alındaki gelişmeleri aktardı. Ardından ise Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner kürsüde yerini aldı. Önerin konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akademik açılışı programı kapsamında "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu ilk dersi verdi.
İlçede iki kardeş üniversitenin birlikte açılış töreni yapmasının anlamlı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bundan sonrada iki üniversitenin el ele gelecek hedeflere ulaşmak için çalışması temennisinde bulundu. Bu konuda kendilerinin de ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ihtiyaç duyulan her şeyi birlikte inşa edeceklerini bildirdi.
İlk derste bir Dışişleri Bakanı olarak ne anlatabilirim? Alanya’yı günlerce anlatabilirim. Ancak size Türk dış politikasını değerlendirmek istediğini belirten Çavuşoğlu, "Dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor. ülkemizin etrafımızda köklü değişimler yaşanıyor. Ülkemizi ve iç politikalarımızı bu gelişime, değişime nasıl adapte etmek gerekiyorsa, özellikle gençlerin talepleri karşılamak için bu politikaları güncellemek gerekiyorsa, dünyadaki değişimlere göre de dış politikamızı ona göre oluşturmamız yönlendirmemiz ve uygulamamız gerekiyor” dedi.
“İttifakların yavaş yavaş çatırdamaya başladığını görmeye başladık”
Dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinde olduğuna ifade eden Çavuşoğlu, “Ülkemizi ve iç politikalarımızı nasıl değişime adapte etmek gerekiyorsa, dünyadaki gelişmelere göre de dış politikamızı oluşturmamız, yönlendirmemiz lazım. Bildiğimiz tüm anlayışlar yıkılmaya başladı. Bugün Batı zayıflamaya başlayınca Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni güçler ortaya çıkmaya başladı ve çok kutuplu bir dünya ve ittifakların yavaş yavaş çatırdamaya başladığını görmeye başladık” diye konuştu.
“Ekonomik olarak batı güç kaybederken, Asya, Latin Amerika yükseliyor”
Dünyada ticaret savaşlarının tekrar alevlendiği ve bölgemizdeki çatışmalar ve iç savaş sorunlarını hatırlatan Çavuşoğlu, “Bölgemizde çatışmalar, iç savaşlar var. Bunlara nasıl çare bulmak gerekiyor. Dünyadaki çatışma ve iç savaşların yüzde 60’ı bizim bölgemizde ve bunlara nasıl çözüm bulacağız. Böylesine değişen gelişen bir dünyada neler yapmamız gerekiyor. Ekonomik olarak batı güç kaybederken, Asya, Latin Amerika yükseliyor. Oralarda nasıl açılımlar yapmamız gerekiyor. Tüm bunları değerlendiren bir dış politika yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bugün terörizmin çok farklı boyutlara ulaştığını belirten Bakan Çavuşoğlu, bugün terör örgütlerine destek veren güçlerin gizlemediğini söyledi. Çavuşoğlu, “Açık açık destek verdiklerini söylüyorlar. En son ABD Suriye’deki, Suriye halkının sahip olduğu petrol rezervlerini PKK’yı, YPG’yi güçlendirmek için kullandıklarını itiraf etti. Yani bugün savaşlarda en çok kullanılanlar kimdir, terör örgütleridir, teröristlerdir. Birisi bitiyor, başkası geliyor. O isim ölüyor, eskiden El Kaide’yi konuşuyorduk, sonra DAEŞ ortaya çıktı, sonra El Nusra dediler, Taliban gibi birçok terör örgütü büyüyor, gelişiyor, evrim geçiriyor ama değişmeyen bir şey var ki bu terör örgütleri birileri tarafından kullanılıyor” dedi.
“FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD’de”
FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD’de olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratları çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Ne zaman bir FETÖ’cüyü ülkemize istediğimiz zamanda hemen o ülkenin yetkilileri diyor ki, ‘Bizi Amerika aradı, Fransa aradı, Almanya, İngiltere aradı vermeyin diyorlar.’ Bir bakıyoruz ki bizim alacağımız FETÖ teröristine o ülke vatandaşlık veriyor yada kapattıracağımız FETÖ okulunu o ülkeye bağlı bir şirket devralıyor. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz” diye konuştu.
“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olduğumuzun göstergesidir”
Barış Pınarı Harekatı’nda önce sahada sonra masada elde edilen kazanımlar sonrasında gürültü koptuğu ve dengelerin değiştiğini değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bununda başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımızda da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki, bu nefretini, bu hayal kırıklığını devam ettiriyor. Sen gelsen ne olur gelmesen ne olur Cumhuriyet bayramımıza yada törenlerimize. Ne önemi var yani, gelsen ne olur gelmesen ne olur. Bunlar işte o hayal kırıklığının neticesinde çocukça davranışlardır. Ama biz işimize bakacağız. Ve o dengeler değiştikten sonra 5 gün içinde dünyanın iki süper gücüyle masaya oturarak istediklerimizi alarak mutabakat sağlamakla masada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olduğumuzun göstergesidir. İnşallah bunu devam ettireceğiz.”
Acun Ilıcalı sürprizi
Bakan Çavuşoğlu ilk ders sunumunu yaptıktan sonra öğrencilere bir sürprizi olduğunu söyleyerek salondan ayrılmamalarını istedi. Sahneye ise Acun Ilıcalı çıktı. Acun Ilıcalı, öğrencilere Bakan Çavuşoğlu’yla olan bazı anılarını anlattı. “Bakanımız Allah razı olsun davet etti, bende koşa koşa geldim. Burada olmaktan çok mutluyum” diyen Acun Ilıcalı, Bakan Çavuşoğlu’nun Dominik ve Miami’de ziyaretlerinde evinde kaldığı ve birlikte futbol maçı yaptıklarını anlattı.
Öte yandan, akademisi kurma aşamasından olan eski Fenerbahçeli Moussa Sow ve eski Sivassporlu Jacques Faty törene katılım gösterdi.

ANTALYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korkuteli’nde 4 Bin 500 Fidan Toprakla Buluştu
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 4 Bin 500 Fidan Toprakla Buluştu
Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın
YEREL HABERLER Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın
Büyükşehir’den milli ağaçlandırma gününe destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den milli ağaçlandırma gününe destek
Binler “Ata’ya Saygı Yürüyüşünde” buluştu
YEREL HABERLER Binler “Ata’ya Saygı Yürüyüşünde” buluştu
Uzm. Dr.Şafak Yıldız: "Zatürrede çocuklar risk grubunda" 12 Kasım Dünya Zatürre Günü
YEREL HABERLER Uzm. Dr.Şafak Yıldız: "Zatürrede çocuklar risk ...
Finike'de ve Serik'te fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Finike'de ve Serik'te fidanlar toprakla buluştu
Sazan balığından sonra şimdi de 108 bin TL'lik 'keklik' vakası Antalya’da daha önce bir vatandaşa sazan balığı yedirilip dolandırıldığı iddiasının ardından, aynı kişilerin bir başka vatandaşı aynı yöntemlerle bu sefer 'kekik' mesajı vererek dolandırdığı iddia edildi Kamyonetinin satışından sonra parasını alamayıp dolandırıldığını söyleyen vatandaş, 'Kekik topluyoruz' diyerek aracının satın alındığını ve bunun bir mesaj olduğunu ileri sürdü 108 bin TL dolandırıldığını söyleyen Faruk Alişan: "Ona sazan balığı manasında bulundularsa, bana da ‘kekik toplayacağız’ deyip keklik manasında bulundular" "Sadece ben değil, 10 arkadaşı daha dolandırmışlar, hepsine ‘kekik’ demişler"
YEREL HABERLER Sazan balığından sonra şimdi de 108 bin TL'lik ...
Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı
Konyaaltı TSM’den Atatürk’ü Anma Konseri
YEREL HABERLER Konyaaltı TSM’den Atatürk’ü Anma Konseri
“Geleceğe Nefes" projesine Aksu'dan destek
YEREL HABERLER “Geleceğe Nefes" projesine Aksu'dan destek
Bakan Çavuşoğlu Antalya’da ‘Geleceğe Nefes’ için ağaç dikti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu Antalya’da ‘Geleceğe Nefes’ için ağaç ...
Yaşlı Meclisi, aralıkta toplanıyor
YEREL HABERLER Yaşlı Meclisi, aralıkta toplanıyor
Sosyal Medya Güvenliği Alanya’da konuşuldu Romanya ve Polonyalı öğrenciler Alanya'da
YEREL HABERLER Sosyal Medya Güvenliği Alanya’da konuşuldu Romanya ve ...
Tütüncü meslek liseli gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Tütüncü meslek liseli gençlerle buluştu
Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı Antalya'da başladı
Eş katili, komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulunmuş
YEREL HABERLER Eş katili, komşusuna ters kelepçe takıp cinsel ...
'Annemizi arayacağız' diye aldıkları telefonu çaldılar
YEREL HABERLER 'Annemizi arayacağız' diye aldıkları telefonu ...
Kepez’in Tekvando takımı gururlandırdı
YEREL HABERLER Kepez’in Tekvando takımı gururlandırdı
Manavgat'ta Gezici Oyun Evi sevinci
YEREL HABERLER Manavgat'ta Gezici Oyun Evi sevinci
ALTİD Başkanı Sili: Turizm lobimiz güçlenecek"
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Sili: Turizm lobimiz güçlenecek"
Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası AVM’de konser verdi
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası AVM’de konser ...
Antalya Konyalılar Derneği’nden görkemli açılış
YEREL HABERLER Antalya Konyalılar Derneği’nden görkemli açılış
Finike’de 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Finike’de 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
Güreşte birincilik Kepez'in
YEREL HABERLER Güreşte birincilik Kepez'in

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu