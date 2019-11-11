AGF’de yeni yönetim görev dağılımını yaptı

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) 3. Olağan Genel Kurulu sonrası oluşan yeni yönetim kurulu toplanarak görev dağılımını belirledi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni Genel Başkanlığındaki AGF’de Genel Sekreterliğe Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun getirilirken, Genel Başkan Vekilliklerine; Yeni Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ve Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği adına Didem Gürses getirildi.

Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu, Burdur Gazeteciler Cemiyeti adına Adnan Taraşlı ve Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ise Genel Başkan yardımcısı oldular.

AGF’nin Mali Genel Sekreterliğine ise Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün’den getirildi.

Görev dağılımı sonrası yönetim kurulundaki arkadaşlarına başarılar dileyen Genel Başkan Mevlüt Yeni; “Yeni dönemde daha güzel işlere imza atacağız. Federasyonumuz her geçen gün gücüne güç katmaktadır. Yönetimimizde 2 kadın başkanımız yer almaktadır. Bu bizim için önemlidir. Çünkü kadınlarımız görev aldıkları yerlerde fedakârca çalışmaktadırlar. Ben inanıyorum ki sayın genel sekreterimiz Gaye Coşkun ve Genel Başkan Vekillerimizden Didem Gürses bu federasyona bu dönemde büyük katkılar sağlayacaklardır. Hep birlikte el ele gönül gönüle vererek Akdeniz Bölgemizdeki basının sorunlarına el atacak, çözümler üreteceğiz. Sadece basının sorunlarını dile getirmekle kalmayacak bölgenin sorunlarına da el atacak, çözümler sunacak ve bölgenin gelişmesine de büyük katkılar sağlayacağız.” dedi.

ANTALYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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