Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı

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Kepez Belediyespor Kulübü’nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçında galibiyet elde etti. Potanın yıldızları, Antalya Basketbol Kulübü’nü 4837 mağlup etti.

Kepez Belediyespor’un pota yıldızları, sezonun ilk maçında üstün bir performansla galibiyeti yakaladı. Kepez Belediyespor Kulübü’nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçını Antalya Basketbol Kulübü (ABK ) ile yaptı. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakada potanın genç yıldızları, ilk maçlarında 4837 üstünlük ile salondan ayrıldı.

ANTALYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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