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Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı Vatandaşın 650 bin TL ...

İHA

Antalya'da kendisini MİT görevlisi ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı. H.E.T.'ye kendisini MİT görevlisi, polis olarak tanıtan ikili, Konyaaltı ilçesindeki 650 bin TL değerindeki dairesini almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Antalya'da kendisini MİT görevlisi ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı. H.E.T.’ye kendisini MİT görevlisi, polis olarak tanıtan ikili, Konyaaltı ilçesindeki 650 bin TL değerindeki dairesini almaya çalıştığı ortaya çıktı.
Değişik şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimlikleri kullanan bir şahsın kendisini MİT görevlisi ve polis olarak tanıttığı, yanında bulunan kadın şahıs ile birlikte bir çok vatandaşı dolandırdığı bilgisi elde edilmesi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Çalışma neticesinde şüphelilerin ikamet ettiği adres ile kullanmış oldukları araçları tespit edildi ve Konyaaltı ilçesinde İ.Ö. isimli şahıs ile A.S. isimli kadın şahıs görevlilerce yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, nüfus cüzdanı, noterden verilme vekaletname asılları, dijital materyaller, cep telefonları ve sim kartları elde edildi ve belgelere el koyma işlemi yapıldı.
Şüpheliler hakkında yapılan incelemede Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan müşteki H.E.T.’ye kendisini MİT görevlisi, polis olarak tanıtmak suretiyle Konyaaltı ilçesindeki 650 bin TL değerindeki dairesini almaya çalıştıkları, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden müşteki M.Ç.’yi kendisini MİT görevlisi, polis olarak tanıtmak suretiyle 4 bin 800 TL., müşteki H.Y.'yi yine aynı yöntemle 14 bin 200 TL dolandırdıkları iddia edildi.
Şüpheliler hakkında yapılan incelemede İ.Ö.’nün çok sayıda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan kaydının olduğu, “Nitelikli Hırsızlık, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından çok sayıda aranmasının olduğu, ayrıca şahsın yaklaşık 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, şüpheli A.S.’nin ise suç kaydının bulunduğu, aranmadığı anlaşıldı.
Yakalanan 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

ANTALYA

12 Kasım 2019 Salı

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