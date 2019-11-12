Gençler için yeni Avrupa fırsatları

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) hazırladığı projelerle gençleri Avrupa'ya göndermeye devam ediyor. AB Erasmus+ programı kapsamında kabul edilen 3 projesi olan Döşemealtı Belediyesi'nin Avrupa Dayanışma Programı kapsamında ilk projesi "Gönüllü Olma Zamanı" kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Döşemealtı Belediyesi'nin Gençlik hakları ve çalışmaları için geliştirdiği özgün bir model olan ve gençlerin çözüm odaklı bir yaklaşımla kent yönetimine katılmaları amacıyla kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM), ilçe gençlerinin Avrupa fırsatlarından yararlanmasına imkan sağladı. Projeler sayesinde gençler ilk kez Avrupa'ya gitme fırsatı buldu.

AB Erasmus+ programı kapsamında kabul edilen 3 projesi olan Döşemealtı Belediyesi yeni projelerle de Avrupa'ya açılmaya devam ediyor. Döşemealtı Belediyesi'nin Avrupa Dayanışma Programı kapsamında ilk projesi "Gönüllü olma zamanı" kabul edildi. Proje, 28 bin Euro'luk hibe almaya hak kazandı. Döşemealtı Belediyesi, bu anlamda Antalya'da Avrupa Dayanışma Programı kapsamında hibe projesi kabul edilen tek belediye oldu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Döşemealtı Gençlik Meclisi, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen faaliyetlere, programlara katılarak ilçemizin, Antalya'mızın ve ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yapıyor. Erasmus+ Gençlik ve Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerimizde 72 gencimize Avrupa'ya gitme fırsatı sağladık. Kabul edilen AB projemiz ile de bir çok gencimize yeni Avrupa fırsatları sunacağız" dedi.

ANTALYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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