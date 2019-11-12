Üniversite öğrencilerinin çorbası Büyükşehir’den

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmeleri ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba ikramına başladı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde kampüs içerisinde ikram edilen çorbalarını içip sınıflarına geçiyor.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, soğuk kış günlerine Büyükşehir Belediyesi’nin ikram ettiği çorbayla sıcak bir başlangıç yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba dağıtımına başladı.

Üniversitesi'nin Doğu/Meltem kapısı girişindeki stantta gelen öğrenciler kendilerine ikram edilen çorbaları alarak sınıflarına geçti.

Öğrencilerin sınav dönemlerinde akşam saatlerinde, diğer günlerde ise hafta içi sabah saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleşecek. Sınav haftalarında Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi önünde akşam saat 21.00’de, diğer günlerde Üniversitenin Doğu/Meltem kapısı önünde hafta içi her sabah saat 07.30’da öğrencilere çorba ikramında bulunulacak.

ANTALYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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