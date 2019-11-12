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Memur Sen'den 'Geleceğe Nefes' projesine destek

İHA

Memur Sen Antalya Temsilciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe Nefes' temasıyla başlattığı fidan dikim seferberliğine destek verdi. Zümrüt yeşili bir Türkiye için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Memur Sen'den 'Geleceğe Nefes' projesine destek

Memur Sen Antalya Temsilciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe Nefes' temasıyla başlattığı fidan dikim seferberliğine destek verdi. Zümrüt yeşili bir Türkiye için fidanlar toprakla buluşturuldu.
Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalar ve 81 il temsilciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” temasıyla gerçekleştirilen fidan dikimi seferberliği kapsamında Türkiye'nin 81 vilayetinde 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11’de, toplam 11 milyon fidan ve ağaç geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturdu. Antalya'da Manavgat Taşağıl ormanı, AksuKurşunlu, KaşÇeşme orman arazileri, FinikeKumluca karayolu orta refüj ve sahil kesimi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi gibi alanlarda dikim gerçekleştirildi.

Amaç farkındalığı artırmak
Zümrüt yeşili bir Türkiye hedefi ile yola çıkan Bakanlığın bu projesi kapsamında fidan dikim etkinliğine katılan Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Çoban, Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak adına Tarım ve Orman Bakanlığı Geleceğe Nefes kampanyasına destek verdik" diye konuştu.

ANTALYA

12 Kasım 2019 Salı

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