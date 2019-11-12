Prof. Dr. Topbaş: Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Topbaş: Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su

DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi yöneticisi Prof. Dr. Murat Topbaş, "Çocuklarımızı gerçekten düşünüyorsak onlara temiz hava ve su bırakmak boynumuzun borcu. Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su" dedi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi yöneticisi Prof. Dr. Murat Topbaş, "Çocuklarımızı gerçekten düşünüyorsak onlara temiz hava ve su bırakmak boynumuzun borcu. Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İLBANK, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Açılışta konuşan kongre yöneticisi ve KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, üniversite hastanesine gelen annelere, 'Çocuklarınızda kalp yetersizliği olması durumunda ne yaparsınız' diye sorulduğunda genelinin 'Kalbimizi veririz' cevabını verdiğini hatırlattı. Prof.  Dr. Topbaş, "İşte su bu yüzden çok önemli. Suyu sadece kendimiz için düşünmemeliyiz, çocuklarımızı gerçekten düşünüyorsak, onlara temiz hava ve su bırakmak boynumuzun borcu. Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su" dedi.
Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Yakup Karaarslan ise su güvenliğinin önemli olduğunu belirterek, "Suyun havza bazında güvenliğini temin etmek için mutlaka güvenli bir envanterin olması gerekiyor, sağlıklı hedeflerimizin olması gerekiyor, bu hedeflere ulaşmak için politikalarımızın olması gerekiyor. Bu politikalara ulaşmak için mutlaka izin, yönetim ve yaptırım döngüsünün olması gerekiyor" diye konuştu.
'EN ÖNEMLİ MİRAS SU'
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, temiz ve güvenli suya erişimin bir yaşam hakkı olduğunu ve suyun insan yaşamı için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu, suyla ilgili küresel sorunlardan Türkiye'nin de nasibini aldığını ifade etti. Ülke nüfusunun 100 milyona ulaşacağı düşünüldüğünde su stresi altında olan Türkiye'de sürdürülebilir çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Yalçın, "Yarınlara bırakılacak en önemli miras su. Sürdürülebilirlik adına DSİ olarak ülke genelinde hayata iz bırakmaya çalışıyoruz. Her ilde suyun yönetilmesi için kısa, orta, uzun eylem planları yapıyoruz. 54 milyon metreküp olan su rezervinin 40 milyonun tüketildiği tarımda suyun planlı kullanılması adına projeler geliştiriyoruz" dedi.
'SUYU KAYBETTİĞİMİZDE YENİSİNİ ÜRETEMİYORUZ'
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her şeyi sıfırdan üretebildiğini belirterek, "Üretemediğimiz, ikame edemediğimiz nadir maddelerden birisi su. Suyu kaybettiğimizde yenisini üretemiyoruz. Yağmurların yağmasını ve suyun yeniden oluşmasını beklemek durumundayız" ifadelerini kullandı.
'TEK BAŞINA BU SIKINTILARI GİDERMEDE YETERLİ DEĞİLİZ'
Türkiye'de su kullanımındaki uygunsuzlukla alakalı tüm dünyada olduğu gibi ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyen Dr. Hüseyin İlter, "Sağlık Bakanlığı olarak tek başına bu sıkıntıları gidermede yeterli değiliz, özel kuruluşların diğer kamu kuruluşlarının da devreye girmesi gerekiyor" diye konuştu.
Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran da, 'su' sözünün güzellikleri hatırlattığını kaydederek, "Ne sıkıntınız varsa, 'sular seller gibi akıp gitsin' denir, bütün güzellikler suya benzetilir. Su bizim için vazgeçilmez, aziz bir kavram" dedi.
'ELDEKİ 10 BALIKTAN YARISINDA MİKROPLASTİK VAR'
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, ülkemizde su kaynaklarına çok yakın zamana kadar ekosistem temelli bakılmadığını anlatarak, "Amik Gölü'nü biz kaybettik, barajları haşince kullandık. Elimizdeki datalar hiç hoş değil. Eldeki 10 balıktan yarısında mikroplastik var. Sadece Afrika ülkelerini su kaynaklı sorunlarla görürsek hata yaparız. İngiltere'de de içme sularında mikroplastik görüldü" diye konuştu.
KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, suyun, sadece ulusal değil, uluslararası yaklaşımla da yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.
'İNSANLAR SUYU BİLİNÇLİ TÜKETMELİDİR'
Kongrenin açılış toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, son aylarda dünya genelindeki sanatçılar tarafından paylaşım platformlarında 'nature is speaking' akımı başlatıldığını ve bunu takdirle karşıladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Aslında doğa konuşmuyor, ağlıyor. Suyun bolluğuna güvenmemeliyiz. Toplam suyun yüzde 1'i kadarı kullanılabilir. Benim çocukluğumda su cenneti olarak tanımlanırdık, ama nüfus arttıkça kırmızı çizgiye geldik. Bugün ülkede birçok nehir, göl kurudu. Konya'da obruklar oluşmaya başladı, şehirlerde su kayıp kaçakları nedeniyle suyu, insanlar ulaşmadan kaybetmeye başladık. İnsan vücudunun dörtte üçü su. Bu nedenle vücudumuza aldığımız suyun sağlıklı olması gerekir. İnsanlar suyu bilinçli tüketmelidir. Özellikle yaptığımız çalışmalarda maalesef yeteri kadar su tüketilmediğini görüyoruz. Oysa erişkin kadının 2,5 litre, erişkin erkeğin 33,5 litre günlük su tüketmesi gerekir. Yani sadece susadığımız zaman değil, bunu bir ihtiyaç olarak düşünüp, günlük suyu ölçerek düzenli şekilde su tüketmemiz gerekiyor. Bunu herkesin görev olarak yapması gerekiyor. Vücutta su eksiği fonksiyon bozukluklarına, birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açıyor."
Prof. Dr. Topbaş, sağlıklı suyun içinde bulunması ve gereken vücudun ihtiyaç duyduğu çok sayıda madde olduğuna işaret ederek, "Aslında orta ve sert sular sağlık açısından çok daha değerli. Bu nedenle hedef olarak tüm insanların çeşmelerden akan sudan içmesi için gayret gösteriyoruz. Ambalajlı suyun dışında içme suyu olarak çeşmeden akan suyun tüketimi için tüm belediyelere, ilgili kuruluşlara görev düşüyor" dedi.

ANTALYA

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti, hem aracından hem eşinden oldu Dolandırıldığı kişilere bir de çay ve yemek ısmarladı Sigara almak için girdiği marketten çıkınca dolandırıldığını anladı İnternet dolandırıcılarının son kurbanı otel çalışanı oldu, Rus eşi de terk etti
YEREL HABERLER Otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara ...
Babasının hayalini fidan dikerek gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Babasının hayalini fidan dikerek gerçekleştirdi
Gözyaşları Özlem hemşire için aktı Nöbet dönüşü otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Özlem hemşirenin arkadaşları acı haberle yıkıldı
YEREL HABERLER Gözyaşları Özlem hemşire için aktı Nöbet dönüşü ...
Alanya’da bozulan yollar asfaltlandı
YEREL HABERLER Alanya’da bozulan yollar asfaltlandı
Özlem hemşire, kazada öldü
YEREL HABERLER Özlem hemşire, kazada öldü
Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı Gece nöbetinden dönen hemşire otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı Gece ...
Manavgat’ta kış hazırlığı
YEREL HABERLER Manavgat’ta kış hazırlığı
Büyükşehir’den mezarlıklara kapsamlı bakım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den mezarlıklara kapsamlı bakım
Memur Sen'den 'Geleceğe Nefes' projesine destek
YEREL HABERLER Memur Sen'den 'Geleceğe Nefes' projesine destek
Anne adayları için "Doğuma Hazırlık Kursu"
YEREL HABERLER Anne adayları için "Doğuma Hazırlık Kursu"
Uzm.Op.Dr. Hacıhamdioğlu: "Gebelikte diyabetle ilgili önlemler alınmalı"
YEREL HABERLER Uzm.Op.Dr. Hacıhamdioğlu: "Gebelikte diyabetle ilgili ...
Minyatür sanatından, bilgisayara ASMEK kursları başladı Hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata hazırlıyorlar
YEREL HABERLER Minyatür sanatından, bilgisayara ASMEK kursları ...
Üniversite öğrencilerinin çorbası Büyükşehir’den
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinin çorbası Büyükşehir’den
Döşemealtı'nda 1961 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda 1961 fidan toprakla buluştu
Gençler için yeni Avrupa fırsatları
YEREL HABERLER Gençler için yeni Avrupa fırsatları
"Alanya'nın Gözleri" fotoğraf yarışmasına son başvuru 30 Kasım
YEREL HABERLER "Alanya'nın Gözleri" fotoğraf yarışmasına son başvuru ...
Su değirmeni, teknolojiye inat 300 yıldır dönüyor
YEREL HABERLER Su değirmeni, teknolojiye inat 300 yıldır dönüyor
Kazada ölen Aleyna'nın babasından imza kampanyası
YEREL HABERLER Kazada ölen Aleyna'nın babasından imza kampanyası
Kıraathanede yasa dışı bahis
YEREL HABERLER Kıraathanede yasa dışı bahis
60'lık stajyerler iş başında
YEREL HABERLER 60'lık stajyerler iş başında
Üniversite’de Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Üniversite’de Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi
Aynı evde kaldığı arkadaşının eşyalarını çaldı
YEREL HABERLER Aynı evde kaldığı arkadaşının eşyalarını çaldı
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı Vatandaşın 650 bin TL değerindeki evini almaya çalıştılar
YEREL HABERLER Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık ...
Motosikletli Trafik Polis Timlerine sürüş teknikleri eğitimi verildi
YEREL HABERLER Motosikletli Trafik Polis Timlerine sürüş teknikleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu