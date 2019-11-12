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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da, futbol turizmindeki kamp turizmi hedefi 2 bin 2300 takım

DHA

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu sezon yaklaşık 2 bin 300 takıma Antalya'da kamp yaptırmayı hedeflediklerini söyledi. Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan da "Futbol turizmi ülkenin tanıtımında çok büyük bir etiket" dedi.

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu sezon yaklaşık 2 bin 300 takıma Antalya'da kamp yaptırmayı hedeflediklerini söyledi. Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan da "Futbol turizmi ülkenin tanıtımında çok büyük bir etiket" dedi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Spor Turizm Çalıştayı'na katılan POYD Başkanı Ülkay Atmaca ve Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol takımlarının kamp turizmiyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya'da geçen sene 2 bine yakın takım kamp yapmıştı. Bu sayının bu sene daha da artmasını bekliyoruz. Hava iyi gidiyor şu anda. Amatör takımlar gelmeye başladı. Farklı ülkelerden profesyonel takımlar da fikstürlerine göre gelmeye başlayacak. Bu sene Antalya'da 2 bin 200-2 bin 300'e yakın takıma kamp yaptıracağız diye düşünüyoruz. Sahalarımız, otellerimiz hep hazırdı. Futbol, Türkiye için önemli bir spor dalı. Çok fazla tüketicisi ve izleyicisi olan, çok büyük ekonomisi olan bir spor dalı. Antalya 2019-2020 sezonunda futbol takımlarının kampı için hazır" dedi.
"BU SENE BU SAYI ARTARAK DEVAM EDECEK"
Şu ana kadar çok sayıda rezervasyon aldıklarını aktaran Ülkay Atmaca, "Kesinleşmesini beklediğimiz takımlar var ama geçen seneki 2 bin kamp sayısını geçeceğiz. Şimdi 2 bin kamptan bahsediyoruz. Bir futbol takımı ortalama 30-45 kişi arası geliyor. 2 bin kampın ciddi derecede etkisi var. Bu yıl bahsettiğimiz 2 bin kampın büyük bölümü Avrupa'dan. Çünkü bu iş Avrupa'da çok daha yaygın, iklim de müsait olmadığı için. Antalya iklimi müsait, Antalya'daki 2 bin kampın çoğu yabancı takım. Bu sene bu sayı artarak devam edecek" diye konuştu.
"BU SENE SEZON İYİ GEÇECEK"
Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan da "Dünyada ligler bitiyor. Devre arası kamp sezonu başlamak üzere. Ülke bazında aralık-nisan ayları arasında Avrupa, Balkanlar, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri artık Antalya'ya kamp organizasyonları için rezervasyonlarını yaptı, hazırlıklar tamamlandı. Misafirleri tesislerimize bekliyoruz. Bu sene sezon iyi geçecek. Çok büyük bir sıkıntı olmazsa bu sezon çok iyi futbol turizm sezonu geçireceğiz. Antalya olarak rekor kırmayı düşünüyoruz. Alanya'dan Kemer'e tesislerimiz çok iyi, hazırlıklar ve yeni yatırımlar yapıldı. Bölgeye ekonomik katkısı çok büyük. Kışın otellerin kapanmaması, insanların işten çıkarılmaması; futbol turizminin bölgeye çok büyük etkisi var" dedi.
"FUTBOL TURİZMİ ÜLKENİN TANITIMINDA ÇOK BÜYÜK BİR ETİKET"
Futbol turizminin Türkiye'nin tanıtımına etkisine de vurgu yapan Recep Şamil Yaşacan, şöyle konuştu:
"Bu ekonomiden tanıtım daha önemli. Futbolcuların sosyal medyada paylaşımları milyonlarca tanıtım demek. Futbol turizmi ülkenin tanıtımında çok büyük bir etiket. Şu an Belek'te düzenlenen Spor Turizm Çalıştayı'nda da bu konuya değiniliyor. Spor denilince bunun aslan payı futbol akla gelir. Futbolu ülkenin tanıtımında nasıl kullanabiliriz; bu konuları konuşuyoruz. Futbol o kadar önemli ki iletişiminden tutun dünyaya nasıl tanıtabiliriz, ülkemizin nasıl güvenilir bir ülke olduğunu, futbol ve spor turizmiyle nasıl anlatabiliriz; onu konuşuyoruz. Tesislerimiz nasıl gelişir, bunları nasıl kullanabiliriz; bunları konuşuyoruz. Büyük bir yelpazede sporu nasıl geliştirebiliriz; onu konuşuyoruz. Futbol tesislerimiz, şu anda dünyada Antalya'nın üzerinde bölge yok. Tesislerimiz ve sahalarımız yeterli."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
POYD Başkanı Ülkay Atmaca ile röportaj
Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan ile röportaj

ANTALYA

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:15
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