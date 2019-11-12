Yıkılan eski stadyum alanı park olarak hizmete girdi Kayıp heykeller gün yüzüne çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Müzesi Kompleksi Projesi kapsamında yıkılan eski stadyumun yerine yapılan park tamamlanarak, hizmete sunuldu. 2013 yılındaki Uluslararası Mizahi Heykel Sempozyumu’nda yapılan ve önceki dönem depoya kaldırılan heykeller de gün yüzüne çıkarılarak, Aslanlı yolda sergileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ilk tamamlanacak projeler arasında gösterdiği Kent Müzesi Kompleksi Projesi kapsamında eski stadyum yerine yapılan park tamamlandı ve vatandaşın hizmetine sunuldu. Park alanı ile birlikte aslanlı yoldaki düzenleme çalışmaları da bitirildi.

Mustafa Akaydın dönemindeki Uluslararası Mizahi Heykel Sempozyumu’nda yapılan heykeller gün yüzüne çıkartılarak aslanlı yola yerleştirildi. Etrafı çimlendirilip, çiçeklerle süslenen heykeller ışıklandırıldı. Nasrettin Hoca ve Anadolu’nun birçok mizahi karakterlerinin heykelleri ile Hamdullah Suphi Tanrıöver Parkı’ndan kaldırılan Demir Döven Türk ve Kurt Heykeli’nin de aralarında bulunduğu 12 heykel Karaalioğlu Parkı’na ayrı bir değer kattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’mızın talebi, isteği doğrultusunda halkımızın, şehrimizin yararına olacağını düşündüğümüz bütün projeleri burada bu örneği yaşadığımız gibi tamamlayacağız” dedi.

ANTALYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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