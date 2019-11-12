Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ATSO ve Milliyet'ten Ekonomi ve İnovasyon Zirvesi

DHA

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Milliyet Gazetesi işbirliğiyle 'Ekonomi ve İnovasyon Zirvesi' düzenlendi. Zirvede, ekonomi ve güncel gelişmelerin yanı sıra, teknoloji ve inovasyon konuları ele alındı.

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Milliyet Gazetesi işbirliğiyle 'Ekonomi ve İnovasyon Zirvesi' düzenlendi. Zirvede, ekonomi ve güncel gelişmelerin yanı sıra, teknoloji ve inovasyon konuları ele alındı.
ATSO Atatürk Konferans Salonu'ndaki zirvede, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, yazarlar Ali Ağaoğlu ve Zeynep Aktaş ile Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Menderes Özel konuşmacı olarak yer aldı. Zirvede, ekonomi ve güncel gelişmelerin yanı sıra, teknoloji ve inovasyon konuları ele alındı. Zirveye ATSO Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, ekonomi ve iş dünyasından temsilcilerle, üniversite öğrencileri katıldı.
DÜNYA EKONOMİSİNDE BELİRSİZLİK
ATSO Başkanı Davut Çetin, dünya ekonomisinin dikkatle izlenmesi gereken bir belirsizlik döneminde olduğuna dikkat çekti. Çetin, Irak'ta, Şili'de, Bolivya'da, Fransa'da, Cezayir'de her yerde sosyal tepkilerin sokağa yansıdığını belirterek, "Ekonomik ve sosyal adaletsizlik küresel ekonomiyi tehdit etmektedir. Bütün ülkelerde toplumlar kutuplaşmakta, öfke ve ümitsizlik artmaktadır. Dünya siyaseti 1920'lerden, 1930'lu yıllardan İkinci Dünya Savaşı'ndan ders çıkarmalıdır. Ticaret yasakları, yabancı karşıtlığı tarihte çözüm olmamıştır, bugün de olmayacaktır" dedi.
İŞSİZLİK, EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLAR
Özel sektör olarak işsizliği, ekonomik ve sosyal sorunları görmezden gelemeyeceklerini belirten Çetin, "Ekonominin borsadan, dolardan ibaret olmadığını, insan hayatı olduğunu unutamayız. Küresel ekonomiyi yeniden düşünmeliyiz. Ahlaklı, insani ve ekolojik dengeyi dikkate alan bir sistem geliştirmeliyiz. Ekonomik büyüme ile birlikte bölüşümü de konuşmalıyız. Siyaset dünyası, medya ve özel sektör hep birlikte, yüksek işsizliğe, geçinme derdine, esnaf ve küçük üreticinin sorunlarına öncelik vermeliyiz" dedi.
'HİKAYE, BERLİN DUVARI'NIN YIKILMASIYLA BAŞLADI'
Zirvede 'Güncel Politikada Son Gelişmeler' konulu bir konuşma yapan Mete Belovacıklı, aslında hikayenin tam da 1989'da Berlin duvarının yıkılmasıyla başladığını belirtti. Belovacıklı, "Bütün dünyanın altüst olduğu, değer yargılarının birbirine girdiği, tartışmaların farklı boyutlara çıktığı bir dönem başlamış oluyor. O dönemin hemen ardından aslında bütün dünyada neoliberalizm denen bir akım giderek bütün bu sürece damgasını vurdu. Bu süreçte sanki emekten sermayeye, teknolojiden insanlara, herkesin her yerde rahatça dolaşabileceği, sonsuz liberal bir sistemin varolacağının vaaz edildiğinin bir döneme girildiğini görüyoruz. Oysa hayat öyle anlatılanlar gibi gelişmedi. Tam aksine çok da tersine giderek biriken, yekpareleşen, bu nedenle de giderek kendi içine kapanan, liberallikten ziyade tutuculaşan bir hal görüyoruz. Özellikle üretim, gelişim ve birey açısından" diye konuştu.
BİR IPHONE FİYATINA ERİŞMEK İÇİN 9.2 TON BUĞDAY
Zirvenin moderatörü Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, katma değerin önemine değinerek, "Yıllardır bildiğimiz işleri yapıyoruz. Buğday, soğan, limon üretiyor ve bunları satmaya çalışıyoruz, dolar-euro getirmeye çalışıyoruz. Ama gelin görün ki bir iPhone'un Türkiye'de başlangıç fiyatı 10 bin 999 TL'ye satıldığı fiyata erişebilmek için 9.2 ton buğday satmak gerekiyor. Sadece bu örnek bile net bir ifadeyle katma değerin önemini gösteriyor. Türkiye'de İSO-500'deki en büyük şirketler10 yıl önce 320 milyar dolar değer üretiyordu, bugün 180 milyar dolar. Yüzde 40'lık yani 120 milyarlık dolarlık kaybımız var. ABD'li bir şirket Amazon 10 yıl önce 23 milyar dolar iken, bugün 233 milyar dolar. Yani bizim 500 şirketimizi alt etmiş" dedi.
KÜRESELLEŞME AZ SAYIDA
Yazar Ali Ağaoğlu, küreselleşmenin emek, sermaye, mal ve hizmet dünya üzerinde serbestçe dolaşacağı, genel refahı yukarıya çekeceği ve gelirin herkese yayılacağı yönündeki vaatleri hatırlatarak, AVM'lerden örnek verdi. Birçok ülkede AVM'leri gezdiğini belirten Ağaoğlu, AVM'ler içindeki işletmelerin yüzde 70'inin uluslararası markalardan oluştuğu, yüzde 30'unun yerel olduğunu kaydetti.
YASTIK ALTINDA 3 BİN 500 TON ALTIN
Yazar Zeynep Aktaş, 31 Aralık 2018 ile 4 Kasım 2019 verileri baz alındığında en fazla değer kazananın altın olduğunu ve yüzde 26'lık değer artışı yaşandığını söyledi. Aktaş, borsada yüzde 10, dolarda yüzde 7, euroda ise yüzde 5'lik değer artışı olduğunu söyledi. Aktaş, Türkiye'de son 16 yılda 252,2 ton altın üretildiğini, 2 bin 424 ton altın ithal edildiğine dikkat çekerek, "Türkiye'de yastık altında 3 bin 500 ton altın olduğu tahmin ediliyor. Bugünkü fiyatlara göre yaklaşık 145 milyar dolar, Türkiye'nin GSYH'nin yüzde 18'i. Bunun sisteme girmesini çok mümkün görmüyorum. Ağırlıklı düğünlerde takılması ve ziynet eşyası olarak görülmesi nedeniyle sistem dışında tutuluyor. Ev alınmadığı, yeni bir işyeri veya girişim olmadığı sürece de bu altınların bozulmadığını görüyoruz" dedi.

ANTALYA

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALKÜ’DE Türkiye ve Rusya ilişkileri konuşuldu
YEREL HABERLER ALKÜ’DE Türkiye ve Rusya ilişkileri konuşuldu
Gülüklü Çorba Tescil Kurulu ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Gülüklü Çorba Tescil Kurulu ilk toplantısını yaptı
Yıkılan eski stadyum alanı park olarak hizmete girdi Kayıp heykeller gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Yıkılan eski stadyum alanı park olarak hizmete ...
Başkan Esen, “Katılımcı bir yönetim istiyorum"
YEREL HABERLER Başkan Esen, “Katılımcı bir yönetim istiyorum"
Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
ITB Berlin Turizm Fuarı’na Antalya ve İzmir’den uçuş
YEREL HABERLER ITB Berlin Turizm Fuarı’na Antalya ve İzmir’den uçuş
Antalya'da, futbol turizmindeki kamp hedefi 2 bin 300 takım
YEREL HABERLER Antalya'da, futbol turizmindeki kamp hedefi 2 bin 300 ...
Antalya'da, futbol turizmindeki kamp turizmi hedefi 2 bin 2300 takım
YEREL HABERLER Antalya'da, futbol turizmindeki kamp turizmi hedefi 2 ...
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Prof. Dr. Topbaş: Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su
YEREL HABERLER Prof. Dr. Topbaş: Yarınlara bırakılacak en önemli ...
Otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti, hem aracından hem eşinden oldu Dolandırıldığı kişilere bir de çay ve yemek ısmarladı Sigara almak için girdiği marketten çıkınca dolandırıldığını anladı İnternet dolandırıcılarının son kurbanı otel çalışanı oldu, Rus eşi de terk etti
YEREL HABERLER Otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara ...
Babasının hayalini fidan dikerek gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Babasının hayalini fidan dikerek gerçekleştirdi
Gözyaşları Özlem hemşire için aktı Nöbet dönüşü otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Özlem hemşirenin arkadaşları acı haberle yıkıldı
YEREL HABERLER Gözyaşları Özlem hemşire için aktı Nöbet dönüşü ...
Alanya’da bozulan yollar asfaltlandı
YEREL HABERLER Alanya’da bozulan yollar asfaltlandı
Özlem hemşire, kazada öldü
YEREL HABERLER Özlem hemşire, kazada öldü
Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı Gece nöbetinden dönen hemşire otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı Gece ...
Manavgat’ta kış hazırlığı
YEREL HABERLER Manavgat’ta kış hazırlığı
Büyükşehir’den mezarlıklara kapsamlı bakım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den mezarlıklara kapsamlı bakım
Memur Sen'den 'Geleceğe Nefes' projesine destek
YEREL HABERLER Memur Sen'den 'Geleceğe Nefes' projesine destek
Anne adayları için "Doğuma Hazırlık Kursu"
YEREL HABERLER Anne adayları için "Doğuma Hazırlık Kursu"
Uzm.Op.Dr. Hacıhamdioğlu: "Gebelikte diyabetle ilgili önlemler alınmalı"
YEREL HABERLER Uzm.Op.Dr. Hacıhamdioğlu: "Gebelikte diyabetle ilgili ...
Minyatür sanatından, bilgisayara ASMEK kursları başladı Hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata hazırlıyorlar
YEREL HABERLER Minyatür sanatından, bilgisayara ASMEK kursları ...
Üniversite öğrencilerinin çorbası Büyükşehir’den
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinin çorbası Büyükşehir’den
Döşemealtı'nda 1961 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda 1961 fidan toprakla buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu