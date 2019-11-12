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Bülent Korkmaz: Her şey için çok teşekkürler

DHA

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sosyal medyadan 'Her şey için çok teşekkürler' mesajıyla camiaya veda etti. 
Antalyaspor'da son dönemdeki kötü gidişat ve alınan mağlubiyetler sonrası istifa edeceği veya görevden alınacağı söylentileri yayılan teknik direktör Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Bülent Korkmaz, paylaşımında, "Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sayın Ali Şafak Öztürk´e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA

12 Kasım 2019 Salı

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