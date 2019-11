Muratpaşa Belediyesi ve ANSİAD’dan Teknoloji eğitimi için dev işbirliği

1 milyar dolarlık et

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) ’Girişimciliğin Ortak Dili’nin paydaşı oldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ANSİAD Başkanı Akın Akıncı tarafından imzalanan protokolle, projenin inovatif düşünce ve girişimcilik atölyesi kısmını belediye iş birliğinde hayata geçirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, ANSİAD’ın AB–Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 222 bin 174 Euro hibe desteği kazanan ‘Girişimciliğin Ortak Dili’ projesinin paydaşı oldu. Antalya’da sanayici ve iş insanları dernekleri arasında en yüksek miktarda hibe desteği alan proje, genç girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı koymayı amaçlıyor.



Protokol imzalandı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliği de bulunan ve 15 ay devam edecek projenin inovatif düşünce ve girişimcilik atölyesi kısmını Muratpaşa Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovaspon Merkezlerinde gerçekleştirilecek çalışma işin işbirliği protokolü Başkan Uysal ve ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı tarafından imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Uysal, dünyanın büyük bir bilgi devrimi ve büyük bir teknoloji ve know how çılgınlığına sahne olduğunu söyledi. Uluslar ve toplumların bu alanda yarıştıklarına dikkat çeken Başkan Uysal, “Üretim tamamen yapay zeka robotlar akıllı sistemler üzerine dönüyor. Bütün dünyada da bunun eğitimi için seferberlik yaşanıyor. Toplumlar bu alanda yeni kuruluşlar ortaya koyuyorlar. Yeni meslek grupları, yeni çalışma alanları ortaya çıkıyor. Bu anlamda hem girişimcilik anlam kazanıyor hem teknolojiye hakimiyet önem kazanıyor” diye konuştu.



Örnek işbirliği

Bu bağlamda Muratpaşa Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya önem verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, bunun ciddi bir sinerji ortaya çıkardığını, fayda sağladığını söyledi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Toplumumuzla hem bilgiyi hem çabayı paylaşmış oluyoruz. ANSİAD, AB destekli bir projesini bizimle beraber uygulamak istedi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim sivil toplum merkezimizde hem girişimcilik hem teknoloji eğitimi alanında yoğun işbirliği yapacağız. ANSİAD’ın kabul ettirdiği projesini ortak projemiz haline getirip birlikte icra edeceğiz. Toplumumuza hep beraber bir fayda sağlayacağız. Bir an önce bütün Türkiye’nin yüksek teknoloji ile ilgili eğitim süreçlerine ve uygulama süreçlerine geçmesi lazım. Yapacağımız çalışmanın herkese, bütün kamu yönetimine örnek olmasını ve şehrimize ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı ise AB’nin hibe programı içinde yer alan projelerinin inovatif düşünce ve girişimcilik atölyesi kısmını Muratpaşa Belediyesi iş birliğinde hayata geçireceklerini söyledi. Akıncı, “Muratpaşa Belediyesi’yle iş birliği yapmak çok önemli çünkü bu projenin atölye kapsamından sonra kentimize yararlı bir şekilde devam etmesi gerekir. Muratpaşa Belediyesi bunun için çok uygun bir kurum olduğu için beraber hareket ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

