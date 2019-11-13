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MHP İl Başkanı Durgun’dan su, elektrik ve tramvay zammı eleştirisi MHP Antalya İl Başkanı Hilmi ...

İHA

MHP Antalya İl Başkanlığı'na atanan Hilmi Durgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, su, elektrik ve tramvay zamları konusunda eleştirdi. Durgun, "Uzun vadeli projelerini yaptığı veya yapacağı zaman her beraber değerlendireceğiz. Ama asıl olarak ilk geldiğinde söz verdiği, 'suya, elektriğe ve tramvaya zam yapmayacağız' gibi ifadelerin aksini gerçekleştirdi" dedi.

MHP İl Başkanı Durgun’dan su, elektrik ve tramvay zammı eleştirisi MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun: “Muhittin Böcek söz verdiği, ‘suya, elektriğe ve tramvaya zam yapmayacağız’ gibi ifadelerin aksini gerçekleştirdi”

MHP Antalya İl Başkanlığı’na atanan Hilmi Durgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i, su, elektrik ve tramvay zamları konusunda eleştirdi. Durgun, “Uzun vadeli projelerini yaptığı veya yapacağı zaman her beraber değerlendireceğiz. Ama asıl olarak ilk geldiğinde söz verdiği, ‘suya, elektriğe ve tramvaya zam yapmayacağız’ gibi ifadelerin aksini gerçekleştirdi” dedi.
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un görevinden istifa etmesinin ardından göreve atanan Hilmi Durgun, tanışma ve değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Divan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Hilmi Durgun, 40 gün önce devir teslim töreniyle il başkanlığı görevine getirildiğini ve ardından Antalya’nın batı ve bazı merkez ilçelerinde istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.
Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendiren Durgun, Türkiye’nin doğru yolda olduğunu, harekatın başarıya ulaşıp aynı şekilde devam edeceğinin inandığının altını çizdi.

“Sadece kapımız değil, gönlümüz de açık”
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Durgun, MHP’nin Antalya’daki kan kaybına ilişkin soruya, “1999 yılında Antalya’da 9 vekil sayısı varken MHP 3 çıkarmıştı. 4’üncü vekili çok az bir sayıyla kaybetmişti. 20 yıllık süreç içerisinde yıpranmalar ve kaçışmalar gerçekleşti. Genel başkanımızın 9 Şubat 2019 tarihinde Adana’da söylediği sözleri aktararak, kırılan, darılan, üzülenler olduysa, sadece kapımız değil, gönlümüz de açıktır. Bu mesaj tüm Antalya’ya gitsin istiyoruz. MHP çatısı altında siyaseti geliştirmeye davet ediyoruz” dedi.

Böcek’i eleştirdi
Bir gazetecinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yönetimi konusundaki sorduğu soruya ise Durgun, “Muhittin Böcek, 31 mart seçimlerinde büyükşehir belediye başkanı olarak göreve geldi. Kendisi kısa, orta, uzun vadeli bazı projeler olduğunu seçimden önce açıklamıştı. Yalnız 200 gün olmasına rağmen bu konuyla ilgili değerlendirme yapmadı ama özellikle toplumu birebir ilgilendiren, elektrik, su zammı gibi, zam yapmayacağını ifade etmesine rağmen, özellikle toplu ulaşımda, suda ve öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yapacağım dediği yardımları yapmayaraktan aslında şuan verdiği sözün bir kısmını gerçekleştirmemiş olarak algılanmakta. Uzun vadeli projelerini yaptığı veya yapacağı zaman her beraber değerlendireceğiz. Ama asıl olarak ilk geldiğinde söz verdiği, suya, elektriğe, tramvaya zam yapmayacağız gibi ifadelerin aksini gerçekleştirdi. ” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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