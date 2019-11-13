Kaş’ta antik tiyatro yoluna doğal taş döşeniyor

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Kaş Belediyesi Andifli Mahallesi antik tiyatro yolunda doğal taş döşeme çalışması başlattı.

Mahallelerde üst yapı çalışmalarını sürdüren Kaş Belediyesi, antik tiyatro yolunda (eski devlet hastanesi yolu) doğal taş döşeme çalışması başlattı.

Yüklenici firma tarafından çalışmalar kapsamında eski devlet hastanesinin yanından başlayan yolun 410 metrelik uzunluğuna 3 bin 500 metrekare kırma diyabet küp, patinatolu diyabet, kırma mermer küp taş döşeneceği öğrenildi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş devam eden yol çalışmasını yerinde inceledi. Yol çalışmasının, bu yılın aralık ayı içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

ANTALYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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