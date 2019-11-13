Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da ikinci kez toplandığı UKOME alt komisyonundan Alanyalı öğrencileri sevindiren karar çıktı. Toplantıda Alanya’daki halk otobüsü fiyatlarının Antalya ile aynı olması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre Alanyalı öğrenciler 20 Kasım’dan itibaren halk otobüslerine 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek binecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma hat ve güzergâh alt komisyonu Alanya Kestel hizmet binasında ikinci kez toplandı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç başkanlığında düzenlenen toplantıya, UKOME yetkilileri, Alanya Belediyesi, Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ve ilgili güzergâhların otobüs kooperatif başkanları katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Kestel’de bulunan kampüsüne öğrencilerin daha rahat gidip gelebilmeleri için alınacak tedbirler ve seferler alt komisyonda enine boyuna tartışıldı. Yapılan görüşmelerde Alanya’daki Halk Otobüsü fiyatlarının Antalya ile aynı olması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre Alanya’daki öğrenciler kararın 20 Kasım’da yapılacak UKOME Genel Kurul’undan geçmesinin ardından halk otobüslerine bundan böyle 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek binecekler.

ANTALYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:57

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.