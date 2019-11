Kepez’de “Her durakta Matematik”

Matematiği öğrencilere sevdirmek amacı ile duraklarda karikatür ve resimlerle matematik işlemlerinin anlatıldığı "Durakta Matematik" projesinin açılışı bölge okullarının da katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Anaokulu’nda yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak tarafından açılışı yapılan durak, bütün öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğretmen, öğrenci ve velilerin bulunduğu açılışta konuşan Hakan Tütüncü, böylesine güzel bir projenin Kepez ilçesinden çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ve projede emeği olan öğretmenleri kutladı.



Öğretmen her şeyin üzerinde

Bir öğrencisinin gönlünde yer edinmeyi başarmış bir öğretmenin her şeyin üstesinde olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Sevgi her şeyin başıdır. Bir çocuğumuzun derste başarılı olmasını istiyorsak, okulu sevmesini istiyorsak, okula heyecanla gidip gelmesini istiyorsak, sevgiyi merkeze almalıyız. Çünkü insan yavrusu sevginin olduğu yere gider. İnsan yavrusu için cazip olan yer insan sevgisinin olduğu yerdir. Dolayısıyla evde sevgi olursa, okulda sevgi olursa, derste sevgi olursa, işte o zaman orada başarı olur. Annede sevgi olursa, babada sevgi olursa, ailede sevgi olursa, yuvanın içi bu sevgili yavrularımız için cennetin köşesi olur. Okulda sevgi olursa, derste sevgi olursa, işte o zaman öğrencilerimiz de derslerinde başarılı olur.” dedi.



Öğretmenlerimin açtığı yoldan ilerliyorum

Kendi okul yıllarından örnekler vererek sözlerine devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Şimdi ben çocukluğuma dönüp bakıyorum, sevdiğim öğretmenlerin karakter olarak benim gönlümde yer edinmiş öğretmenlerimin derslerinde çok daha başarılı olduğumu görüyorum. Hayatımın kalan kısmında da o öğretmenlerimin açmış olduğu yoldan ilerlediğimi görüyorum.” diye konuştu. Edebiyat öğretmeni sayesinde edebiyatı seven, yazan biri olduğunu belirten Tütüncü, Hukuk Fakültesi okumasında da bu öğretmeninin çok büyük tesiri olduğunun da altını çizdi. “Matematik hayatın temeli, matematik her şeyin başıdır. “ diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, projeye emeği geçen tüm öğretmenleri kutladı.

