'Uyuyor' diye üzerini örttüğü ölen eşiyle 2 gün yaşamış

ANTALYA'da yerleşik yaşayan ve kanser hastası olan Alman Hundsdorfer Reinholdhilmar (74), hayatını kaybetti. Sylva Waltraud Umissky'nin (51), eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle kaldığı ortaya çıktı.

Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umissky'nin bir süredir evden çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, polise haber verdi. İhbarla gelen ve savcılık izniyle eve giren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oturma odasında yatan Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umıssky ile karşılaştı. Yapılan kontrolde, Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sylva Waltraud Umissky ise bu sırada uyandı. Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cenaze aracıyla Antalya'ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu belirterek, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin, diye üzerine çarşaf örttüm. 2 gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" dedi.

Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.



ANTALYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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