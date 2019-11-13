Sahil Antalya'da çocuk şenliği

Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda çocuklar için “Çocuk Şenliği” düzenleniyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yaşayan bir park olarak tasarlanan ve 400 bin metrekare yeşil alana sahip Sahil Antalya’da, kış aylarında da çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Sosyal yaşam için de buluşma noktası haline gelen Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda ALSE ve Stella Event işbirliğinde çocuklar için “Çocuk Festivali” düzenleniyor. 16 Kasım Cumartesi günü Yaşam Parkı Çayırlık alanında saat 10.00’da başlayacak olan şenlik kapsamında, şişme oyun parkları kurulup, dans gösterileri, çocuk korteji, akrobasi show, yüz boyama ve çizgi film karakterleri gibi etkinlikler düzenlenecek. Çeşitli sürpriz ve hediyelerin verileceği şenlik akşam saatlerine kadar devam edecek.

ANTALYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:57

YATSI 19:14

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