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Bakan Kasapoğlu: Amacımız 81 ilin spor turizminde haritasını çıkarmak

DHA

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 ilimizde her yere özgü potansiyel var. Amacımız 81 ilin spor turizminde haritasını çıkarmak" dedi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 ilimizde her yere özgü potansiyel var. Amacımız 81 ilin spor turizminde haritasını çıkarmak" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da katıldığı Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, Antalya'da futbol kulüplerinin kamp aktivitelerinin yoğunlukla yapıldığını söyledi. Farklı bölgelerde de futbol turizmi için çalışmalar yapıldığına değinen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı branşların yapılabildiğini anlattı.
"TURİZMDE 700 DOLAR OLAN TURİST GETİRİSİ, SPOR TURİZMİNDE 1300 DOLAR'A YÜKSELİYOR."
Türkiye'nin her bölgesinin farklı branşta sporcu yetiştirme potansiyeli olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Spor turizmi yıllardır var ama bunu yukarılara çıkaracağız. Turizmde 700 Dolar olan turist getirisi, spor turizminde 1300 Dolar'a yükseliyor. Pek çok alanda iddialıyız. Salon sporlarından ekstrem sporlara, futboldan basketbola, kış sporlarına kadar organizasyon yapmada ülkemiz çok başarılı. Bu konuda rakibimiz yok diyebiliriz. İstanbul'da Süper Kupa maçı yapıldı. Geçen hafta burada golf vardı. Marmaris'te ralli şampiyonası yapıldı. Maalesef gazete sayfalarında yeteri kadar yer alamayan pek çok organizasyon yapıyoruz. Bu konuları daha fazla halkımıza anlatmak gerektiğini düşünüyorum."
"AMACIMIZ 81 İLİN SPOR TURİZMİNDE HARİTASINI ÇIKARMAK"
Futbol turizminde kamp yapan kulüp sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, bu sene Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ivme kazandırmaya yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. İllere göre spor branşlarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "81 ilimizde her yere özgü potansiyel var. Amacımız 81 ilin spor turizminde haritasını çıkarmak. Bu önemli bir başlangıç. Her türlü spor organizasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Olimpiyat alan ülkelerdeki organizasyonu görüyoruz. Arada çok ciddi kalite farkı var. Objektif baktığımda bunu görüyorum. Otellerdeki konfor servis kalitesi bakıldığında ülkemizin sporla spor turizmiyle ilgili tüm bileşenlere ne kadar sahip olduğunu görüyoruz. Süreklilik arz eden strateji ve politikayla bu yola kendimizi adayalım" diye konuştu.
"TEMEL STRATEJİMİZDEN BİRİ SPOR KÜLTÜRÜ GÜÇLENDİRMEK"
Mahallelerde insanların evinden yürüyerek gidebileceği kolay ulaşımın sağlandığı yüzme havuzları yapmayı planladıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Spor kültürü ne kadar güçlü olursa spor turizminde de başarının artacağına inayorum. Temel stratejimizden biri spor kültürü güçlendirmek. Tüm profiller yaşlı genç kadın erkek herkesi spora taşıyoruz. Spor seferberliği başlattık. Futbol, basketbolu önemsiyoruz, çalışıyoruz ama cimnastik gibi atletizm yüzme gibi temel disiplinleri de öne çıkarma adına ciddi adımlar attık. Kadın odaklı spor stratejisi geliştirdik. Sporun tabana yayılması noktasında toplumda en ana aktör kadındır. Temel felsefemiz 'sporun öncüsü kadınlar' diyoruz. Kadınları spora teşvik eden çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz mahallelere, insanların evinden yürüyerek gidebileceği günün her saati açık yüzme tesisleri yapmayı planlıyoruz. Batman ve Hakkari'ye havuz sözleşmesi yaptık. Bunu artıracağız. Gece gündüz açık olacak."
"AVRUPA'DA GENÇLİK VE SPOR ATAŞELİĞİ AÇACAĞIZ"
Bakan Kasapoğlu, üniversitelerdeki başarılı sporculara burs vermeye yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Yurtdışında spor ataşeliği oluşturacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Avrupa'da gençlik ve spor ataşeliği açacağız hem orada yaşayan genç sporculara destek hem de Türkiye'de spor turizmindeki çalışmaları orayla eşdeğer yürüteceğiz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, bakanlığa sunulan proje sayısının 25 bine ulaştığını belirtti. Geçen yıl öğrencilerin, gençlerin 3 bin proje sunduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, bu sayıdaki artışın kendisini mutlu ettiğini belirtti. Öğrencilerin öğretmenleri yardımıyla, gençlerin de farklı konularda hazırladığı projelere desteğin artacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bu kadar başvuruya göre hem bütçeyi hem destek sayısını artıracağız. 2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik. Spordan, adalete kadar gönüllülük çalışması başlattık. Bu çalışmanın toplumda ciddi karşılığını gördük. Gönüllülük yılını 2020'ye uzatacağız. Destekleme yapılacak projelerde çevreden sağlığa, hayvan haklarına kadar her şey var. Türkiye'nin dört bir yanından proje geliştiriliyor. Proje desteği için 18 milyon bütçe ayırdık. Özellikle ilkokul öğrencilerinin heyecanı beni umutlandırıyor" diye konuştu.
"YARINKİ MAÇTA EURO 2020'NİN ANAHTARINI ALIP, ORADA DA İDDİALI OLACAĞIMIZI BELİRTMEK İSTİYORUM"
Bakan Kasapoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın oynayacağı İzlanda maçını değerlendirdi. İzlanda maçının çok önemli olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Takımımızın performansı ortada, hocamızla güzel bir çizgi yakaladı. Yarınki maçta EURO 2020'nin anahtarını alıp, orada da iddialı olacağımızı belirtmek istiyorum. Ülkemiz zirveye oynayan ülke. Bu başarılar tek tük olmaktan öte her branşta süreklilik arz edecek. Sürekli başarı çıtasını daha yukarı çekeceğiz" dedi.
AHMET TEMURCİ: SPOR TURİZMİNİ GENELDE FUTBOL VE GOLFÜN DOMİNE EDİYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise spor turizminin yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Spor turizmini genelde futbol ve golfün domine ettiğine değinen Temurci, "Golf ve futbolun spor turizmi gelirinde oranı yüzde 90. Genel turizmde spor turizminin oranı yaklaşık yüzde 1,52. Dünyada ise yaklaşık yüzde 10. Türkiye'de yüzde 10 değil" dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Antalya'da 54 spor branşının her biri için kamp yapmaya yeterli tesis bulunduğunu ve uluslararası organizasyon sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

ANTALYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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