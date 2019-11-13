Kumluca'da orman yangını 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Ömerbeleni mevkiinde çıkan yangını gören vatandaşlar hemen 177 Yangın İhbar Hattına haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Kumluca Orman işletme Müdürü Faik Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Yangın sezonu 31 Ekim’de sona erdi. Bölgemiz her şeye rağmen orman yangınları açısından hassas bir bölge. Ekiplerimizi çok hızlı bir şekilde organize ettik. Yangın büyümeden yerleşim alanlarına zarar vermeden önledik” dedi.

Yangının çıkış sebebi jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.

ANTALYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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