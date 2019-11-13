Korkuteli’nde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

– Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Naldöken yolu 3’üncü kilometresi Kurucuova mevkiinde meydana geldi. Antalya’dan Esenyurt Mahallesi’ne giden İbrahim Kızılışık (76) idaresindeki 07 VF 695 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu savrularak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Cemile Ünzül (72) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim Kızılışık (76) ile Ramazan Kızılışık (66), Fatma Kızılışık (67) yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Cemile Ünzül’ün cenazesi otopsinin ardından Esenyurt Mahallesi’nde toprağa verildi.
ANTALYA
13 Kasım 2019 Çarşamba
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