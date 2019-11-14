Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, Cemile Ünzül (72) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında KorkuteliNaldöken yolunun 3'üncü kilometresindeki Kurucuova mevkisinde meydana geldi. Korkuteli'ne bağlı Esenyurt Mahallesi'ne giden İbrahim Kızılışık (76) yönetimindeki 07 VF 695 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cemile Ünzül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü İbrahim Kızılışık, Ramazan Kızılışık (66) ve Fatma Kızılışık (67) ise ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemile Ünzül'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Esenyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.



ANTALYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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