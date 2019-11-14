Askerden geldi, suda cesedi bulundu

ERZURUM'da vatani görevini yapıp, terhis olan İbrahim Çelik (20), Antalya'ya geldiği gün, bir derenin denize döküldüğü noktada ölü bulundu. Yanında valizi de olan Çelik'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda gece yürüyüşüne çıkan Belaruslu turist, otelinin yanındaki derenin denize döküldüğü noktada, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Turistin bilgi vermesi üzerine otel görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, suda yüzüstü hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedin İbrahim Çelik'e ait olduğunu tespit etti. Dere kenarında, Çelik'e ait valiz ile cep telefonu bulundu.

İbrahim Çelik'in vatani görevini yaptığı Erzurum'dan terhis olup, Antalya'ya geldiği belirlendi.

Bir ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Kusura bakma komutan biz 1 aya yokuz" yazdığı görülen Çelik'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.



ANTALYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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