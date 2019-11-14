Eşeğe kötü muameleye tepki

ANTALYA'da, bir ucu boynuna, diğer ucu da cinsel organına bağlanmış iple araziye bırakılan eşeği, veteriner hekim Fevzi Uzun kurtardı. Sahipsiz hayvanları beslediği sırada eşeğin durumunu fark eden Uzun, ipi kesip hayvanı kontrol ettikten sonra araziye yeniden bıraktı.

Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun, dün mesai sonrası evinin bulunduğu Beycik Mahallesi'nde her akşam yaptığı gibi sahipsiz hayvanları beslemeye çıktı. Saat 19.00 sıralarında Uzun'un yanına bir eşek yaklaştı. Hayvanın bir anda ürkerek uzaklaştığını gören Fevzi Uzun, yanına yaklaştığında durumu fark etti. Fevzi Uzun, eşeğin boynuna bağlı ipin diğer ucunun ise hayvanın cinsel organına sıkı biçimde bağlandığını gördü.

Otomobilindeki çakıyla ipleri kesen veteriner hekim Fevzi Uzun, hayvanı yaşadığı acı durumdan kurtararak, besledikten sonra serbest bıraktı. Eşeğe yapılan eziyeti cep telefonu kamerasıyla kaydeden Uzun'un sosyal medyada paylaştığı görüntüler, izleyenlerden büyük tepki aldı.



ANTALYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.